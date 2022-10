PSG kan ondanks wondermooie treffer Messi niet winnen bij Benfica

Als PSG de Champions League wilt winnen, was dit een leerrijke voorbereidingstoets. Want in Lissabon kwam de Franse landskampioen tegenover een stevig middenveld te staan - een zone waar het in het verleden vaak te kort schoot.



De eerste helft was in dat opzicht niet geruststellend. Benfica domineerde voor rust. Gelukkig konden de bezoekers rekenen op een sterke Donnarumma, die onder meer Ramos, Neres en Silva van een goal hield.



Aan de overkant sloeg PSG wel genadeloos toe. Een flitsende aanval tussen het droomtrio volstond voor de 0-1. Via Mbappe, ging het naar Neymar, die vervolgens Messi bediende. In één tijd krulde de Argentijn heerlijk in de verste hoek. Qatar is coming…