LIVE: Mbappé zet orde op zaken voor PSG tegen Maccabi Haifa

Neta Lavi (Maccabi Haifa) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain). tweede helft, minuut 83.

Din David (Maccabi Haifa) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Danilo Pereira (Paris Saint-Germain). tweede helft, minuut 80.

Tjaronn Chery (Maccabi Haifa) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain). tweede helft, minuut 79.

Frantzdy Pierrot (Maccabi Haifa) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Marquinhos (Paris Saint-Germain). tweede helft, minuut 77.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) stond buitenspel. tweede helft, minuut 75.

Vrije trap voor Maccabi Haifa. Nordi Mukiele (Paris Saint-Germain) hield Pierre Cornud vast en dat had de scheidsrechter gezien. tweede helft, minuut 70.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) stond buitenspel. tweede helft, minuut 66.

Nordi Mukiele (Paris Saint-Germain) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Frantzdy Pierrot (Maccabi Haifa). tweede helft, minuut 65.

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Neymar (Paris Saint-Germain), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 64.