PSG tovert, maar krijgt ook niet te misverstane waarschuwing tegen Juventus

Alsof ze een statement wilden maken, nous voilà.



PSG is indrukwekkend begonnen aan de missie Champions League - deze keer is het toch écht van moeten.



Al na vijf minuten tekende Kylian Mbappé voor een fenomenaal doelpunt. Na een combinatie over ontelbaar veel stationnetjes wipte Neymar de bal fraai naar Mbappé, die vervolgens in één tijd onhoudbaar in doel poeierde.