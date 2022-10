Bij Borussia Dortmund weten ze wie in de gaten te houden. Doelpuntenfenomeen Erling Haaland keert vanavond terug naar zijn ex-club. Met Manchester City - dat zonder De Bruyne start - kan hij groepswinst over de streep trekken. Bij Dortmund start Thorgan Hazard in de basis. Volg duel hieronder live vanaf 21 uur.