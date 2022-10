LIVE: "Altijd prijs"-Haaland legt er na een halfuur al twee in het mandje

Ísak Bergmann Jóhannesson (FC Kopenhagen) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Jack Grealish (Manchester City).

Ísak Bergmann Jóhannesson (FC Kopenhagen) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Jack Grealish (Manchester City). eerste helft, minuut 43.

Vrije trap voor FC Kopenhagen. João Cancelo (Manchester City) hield Mohamed Daramy vast en dat had de scheidsrechter gezien. eerste helft, minuut 37.

João Cancelo (Manchester City) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Mohamed Daramy (FC Kopenhagen). eerste helft, minuut 36.

Erling Haaland (Manchester City) staat op de juiste plaats om de rebound in doel te werken. eerste helft, minuut 33.

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Jack Grealish (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 27.