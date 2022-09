LIVE: Haaland ontvangt ex-ploeg Dortmund, De Bruyne en Meunier in de basis

clock 5' eerste helft, minuut 5. Mahrez loopt zich goed vrij op de rechterflank. Hij brengt de bal voor, terwijl De Bruyne overlapt, maar de voorzet is niet goed. . Mahrez loopt zich goed vrij op de rechterflank. Hij brengt de bal voor, terwijl De Bruyne overlapt, maar de voorzet is niet goed.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Dortmund meteen onder druk. Dortmund wordt meteen naar achteren gedrukt. Haaland wordt gezocht, heel even leek City hem gevonden te hebben, maar de bal springt van zijn voeten. Het lijkt afwachten tot ze hem wel eens goed vinden.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Cancelo zoekt een eerste keer Haaland, maar de voorzet is iets te scherp. Meyer grijpt de bal.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato fluit de wedstrijd op gang!

clock 1' De minuut stilte voor de Queen:. eerste helft, minuut 1. De minuut stilte voor de Queen:

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:59 vooraf, 20 uur 59. Een minuut stilte voor de Queen. Terwijl een foto van een breedlachende Queen Elizabeth II op de schermen verschijnen, zijn de spelers en het stadion muisstil, voor een minuut lang.

clock 20:58 vooraf, 20 uur 58. 150ste voor Guardiola. Het is voor Pep Guardiola zijn 150e Champions League-wedstrijd als coach.

clock 20:57 vooraf, 20 uur 57. De spelers komen onder luid applaus het veld op. De camera's zijn gericht op Haaland. De handjes worden geschud, de muziek en de hymne ontbreken.

clock 20:56 vooraf, 20 uur 56. Geen hymne en muziek ter ere van de Queen. Er zal straks geen Champions League-hymne te horen zijn in het Etihad Stadium (voor vanavond het Manchester Stadium of City) door het overlijden van de Queen. Vooraf zijn er ook geen liedjes of clubliederen te horen.

clock 20:37 Straf statistiekje dat bewijst dat Dortmund het moeilijk zal hebben deze avond:. vooraf, 20 uur 37. Straf statistiekje dat bewijst dat Dortmund het moeilijk zal hebben deze avond:

clock 20:33 vooraf, 20 uur 33. Nee, Haaland is niet nerveus voor deze speciale wedstrijd. Hij zei dat hij heel gelukkig is en er naar uitkijkt. Hij vroeg hoe ik me voelde: voor mij is het te lang geleden (6 jaar). Haaland kent nog bijna de hele selectie. . Ilkay Gündogan. Nee, Haaland is niet nerveus voor deze speciale wedstrijd. Hij zei dat hij heel gelukkig is en er naar uitkijkt. Hij vroeg hoe ik me voelde: voor mij is het te lang geleden (6 jaar). Haaland kent nog bijna de hele selectie. Ilkay Gündogan

clock 20:23 vooraf, 20 uur 23. De laatste overwinning van Dortmund tegen Manchester City in de Champions League is 10 jaar geleden. Vorig seizoen ontmoetten ze in de kwartfinales van de Champions League, toen was City 2 keer met 2-1 de betere.

clock 20:13 vooraf, 20 uur 13. Dortmund met Meunier, Hazard (bank) terug uit blessure. Borussia Dortmund heeft er niet het beste weekend opzitten. Het verloor afgelopen zaterdag met 0-3 bij Leipzig. Het toont opnieuw de onvoorspelbaarheid onder Edin Terzic. Toch tankte het vorige week vertrouwen door op de openingsspeeldag in de CL met 3-0 te winnen van Jess Thorup's Kopenhagen. Terzic kan wel opnieuw beroep doen op de geblesseerde Hazard, Malen en Adeyemi. Maar ze starten alle 3 op de bank. Meunier start wel.

clock 20:03 vooraf, 20 uur 03. City met De Bruyne en ex-BVB'ers Haaland & Akanji (& Gündogan). Voor Manchester City begon de Champions League goed. Het ging vlotjes over de eerste horde, Sevilla, met 0-4. Mede dankzij Erling Haaland, die vanavond dus - net als Akanji - zijn oude ploegmakkers in de ogen zal kijken. Beide starten, net als Grealish die de voorkeur krijgt op Foden. Ook Kevin De Bruyne speelt, benieuwd of hij opnieuw de connectie met zijn nieuwe Noorse spits kan vinden. Laporte en Walker zijn geblesseerd. Stones keert wel terug in de basis, Sergio Gomez moet toekijken vanop de bank, Nathan Aké vervangt hem en Bernardo Silva moet plaatsruimen voor kapitein Gündogan, die trouwens ook zijn ex-club zal mogen ontvangen.

clock 19:57 Haaland is er klaar voor:. vooraf, 19 uur 57. Haaland is er klaar voor:

clock 19:47 De opstelling van Dortmund. vooraf, 19 uur 47. De opstelling van Dortmund

clock 19:45 De 11 Cityzins:. vooraf, 19 uur 45. De 11 Cityzins:

clock 18:38 De jongeren van Manchester City trokken in de absolute slotfase de overwinning naar zich toe tegen Dortmund in de UEFA Youth League:. vooraf, 18 uur 38. De jongeren van Manchester City trokken in de absolute slotfase de overwinning naar zich toe tegen Dortmund in de UEFA Youth League:

clock 18:00 vooraf, 18 uur . We moeten er als ploeg collectief staan. Ik denk dat als we samen blijven en op de juiste manier spelen wanneer we niet in balbezit zijn dat er wel iets mogelijk is. . Jude Bellingham, middenvelder van Dortmund.