LIVE: Haaland trapt City op voorsprong tegen Sevilla, assist van De Bruyne

rust, 21 uur 45. Rusten geblazen. We gaan rusten met een 0-1 voorsprong voor City. De bezoekers namen de wedstrijd al snel in handen en kwamen dankzij Haaland op voorsprong. Sevilla kon te weinig inbrengen tegen het dominante voetbal van City. .

eerste helft, minuut 44. Mooie aanval van City! Een goede infiltratie van De Bruyne wordt beloond met een perfect aangespeelde bal van Grealish. De Bruyne zoekt meteen naar Haaland, maar Delaney kan nog ontzetten in een hoekschop. .

eerste helft, minuut 41. Sevilla met een kansje. Sevilla kan toch nog eens dreigen voor de rust. Een mooie combinatie in de 16 eindigt met een matig schot van Gomez. Zijn bal schiet over het doel heen en zo wacht de thuisploeg nog op een eerste schot binnen de palen. .

eerste helft, minuut 36. Een slechte bal in de Spaanse verdediging kan worden onderschept door Haaland. De spits gaat schijnbaar moeiteloos voorbij zijn verdediger, maar kan niemand bereiken met zijn voorzetje. .

eerste helft, minuut 32. We noteren een eerste poging van Sevilla. Een hoekschop wordt weggewerkt door Jack Grealish en zijn bal belandt in de voeten van Acuna. Het schot van de Argentijn rolt een metertje naast het doel van Ederson. .

eerste helft, minuut 30. De Bruyne in het zijnet. De netten trillen, maar de vrije trap van De Bruyne gaat in het zijnet. Verdienstelijke poging! De aanvallende ambities van Sevilla komen momenteel te weinig tot uiting. City heeft weinig moeite om het spel te controleren. .

eerste helft, minuut 25. Haaland kan zijn record nog wat aanscherpen. In zijn eerste 20 CL-matchen kon de Noor al 24 keer scoren. Dat zijn 8(!) doelpunten meer dan het vorige record, dat op naam stond van Ruud van Nistelrooij en Roberto Soldado. .

eerste helft, minuut 20. De Bruyne --> Haaland: 0-1. Daar heb je de Belgisch-Noorse connectie! Foden speelt de bal in de loop van KDB en onze landgenoot bedient Erling Haaland, die de bal tegen de netten mikt. 0-1 voor City. .

eerste helft, minuut 17. Spelbeeld. We krijgen stilaan het spelbeeld dat we konden verwachten. City tikt het balletje rond en zoekt naar de ruimtes, terwijl Sevilla massaal terugplooit in de verdediging. Voorlopig levert het een gesloten wedstrijd op. .