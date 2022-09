Erling Haaland scoort ook in de Champions League aan de lopende band

Een zwalpend Sevilla kreeg vanavond Manchester City op bezoek. Geen pretje voor de Spaanse ploeg.

Het tactisch plan van trainer Lopetegui was duidelijk: overleven en eventueel prikken op de counter.

Dat idee mocht al snel opgeborgen worden want na 20 minuten zag (aanvoerder) Kevin De Bruyne een aanstormende Erling Haaland in de zestien.

Het Noorse fenomeen bedankte onze landgenoot voor de voorzet op maat en tikte de bal tegen de netten: 0-1.

City bleef heer en meester en hield Sevilla onder de duim zonder het gaspedaal volledig te hoeven in te drukken. Sergio Gomez (ex-Anderlecht) stond voor het eerst in het basiselftal en zag dat het goed was.