City gaat met aanvoerder KDB en Sergio Gomez (ex-Anderlecht) op zoek naar zege in Sevilla

clock 20:14

vooraf, 20 uur 14. Record voor Haaland. Bij City staat Erling Haaland andermaal in de spits. Het Noorse fenomeen scoorde in zijn carrière al 23 doelpunten in 19 Champions League-wedstrijden en pakt vanavond sowieso een record. Het record van meeste doelpunten in 20 CL-wedstrijden staat namelijk op 16 (Soldado en Van Nistelrooij) .