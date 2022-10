Courtois traint individueel daags voor Champions League-duel tegen Sjachtar Donetsk

clock 13:39

vooraf, 13 uur 39. Thibaut Courtois traint indoor. Thibaut Courtois trainde vandaag niet mee met de rest van de spelersgroep van Real Madrid, een dag voor de ontmoeting met Sjachtar Donetsk op de derde speeldag van de groepsfase van de Champions League. De Rode Duivel kampt na de interlandbreak met ischias, een zenuwpijn aan de onderkant van zijn rug. Die straalt uit naar zijn linkerbeen. Courtois miste door de blessure ook al de competitiewedstrijd van zondag tegen Osasuna. Zonder zijn doelman kwam de Koninklijke niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Het was het eerste puntenverlies voor Real dit seizoen in La Liga. De kans lijkt groot dat Courtois ook het duel met Sjachtar Donetsk nog aan zich voorbij zal laten gaan. Hij trainde vandaag wel indoor, samen met de Franse middenvelder Edouard Camavinga. Eden Hazard was buiten actief op de training, maar lijkt ook tegen Sjachtar niet op een basisplaats te moeten rekenen. Tot voor het duel met Osasuna miste Courtois dit seizoen nog geen minuut bij Real Madrid. Hij speelde eind september met de Duivels ook twee keer negentig minuten in de Nations League-confrontaties tegen Wales (2-1 zege) en Nederland (1-0 nederlaag). .