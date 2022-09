Niet iedereen rouwt om de Queen: fans van Celtic pakken uit met veelzeggende spandoeken

De supporters in kwestie ontrolden in Warschau twee banners die natrapten naar de Queen.

Op eentje stond te lezen: "Fuck the crown", "Fuck de kroon". En op een andere "Sorry voor je verlies, Michael Fagan." Die laatste haalde in de jaren tachtig de wereldpers door in te breken in Buckingham Palace en de slaapkamer van de Queen binnen te vallen.

Vorige week zongen fans van Hearts en het Ierse Shamrock Rovers al ongepaste leuzen over de Queen.

In beide landen zijn er veel tegenstanders van het Britse koningshuis.