Milan voor het eerst sinds 2013 naar 1/8e finales, De Ketelaere speelt een kwartier

clock 90+3'

tweede helft, minuut 93. einde: 4-0. De scheidsrechter maakt een einde aan deze attractieve wedstrijd. In de eerste helft waren beide teams aan mekaar gewaagd, na de rust liet Milan - Giroud in het bijzonder - zich van zijn beste kant zien. De Italiaanse kampioen gaat maandag de trommel in voor de loting van de 1/8e finales. Dat was al 9 jaar geleden. .