LIVE (21u): Milan rekent op De Ketelaere in sleutelmatch tegen Dinamo Zagreb, Rode Duivel aan aftrap

clock 20:24 Dinamo kon Milan nog nooit verslaan. De statistieken zijn in het voordeel van Milan vanavond. De Italiaanse kampioen stond al vijf keer eerder tegenover Dinamo Zagreb en trok even vaak aan het langste eind. In vier van die duels trof het overigens drie keer raak. . vooraf, 20 uur 24. statistics Dinamo kon Milan nog nooit verslaan De statistieken zijn in het voordeel van Milan vanavond. De Italiaanse kampioen stond al vijf keer eerder tegenover Dinamo Zagreb en trok even vaak aan het langste eind. In vier van die duels trof het overigens drie keer raak.

clock 20:20 vooraf, 20 uur 20. Dinamo weer op titelkoers. Dinamo Zagreb ligt in de eigen competitie op koers voor een 24e landstitel. De Kroatische topclub heeft na 13 speeldagen al 8 punten meer dan eerste achtervolger Hajduk Split. Afgelopen vrijdag stonden beide teams nog tegenover elkaar, de topper eindigde in een 1-1-gelijkspel. . Dinamo weer op titelkoers Dinamo Zagreb ligt in de eigen competitie op koers voor een 24e landstitel. De Kroatische topclub heeft na 13 speeldagen al 8 punten meer dan eerste achtervolger Hajduk Split. Afgelopen vrijdag stonden beide teams nog tegenover elkaar, de topper eindigde in een 1-1-gelijkspel.

clock 20:17 vooraf, 20 uur 17. Milan sterk bezig in Serie A. Milan is voorlopig aan een prima parcours bezig in eigen land. Na 11 speeldagen in de Serie A moeten de Rossoneri enkel Napoli voor zich dulden. De Zuid-Italianen tellen drie punten meer. Afgelopen zaterdag boekte Milan voor eigen volk nog een overtuigende 4-1-overwinning tegen Monza. . Milan sterk bezig in Serie A Milan is voorlopig aan een prima parcours bezig in eigen land. Na 11 speeldagen in de Serie A moeten de Rossoneri enkel Napoli voor zich dulden. De Zuid-Italianen tellen drie punten meer. Afgelopen zaterdag boekte Milan voor eigen volk nog een overtuigende 4-1-overwinning tegen Monza.

clock 20:17 vooraf, 20 uur 17. Puntenverlies dreigt voor Salzburg. Goed nieuws voor Milan vanuit Oostenrijk, want met nog 20 minuten te gaan staat Red Bull Salzburg daar op een 1-2-achterstand tegen Chelsea. De Londense club kwam halfweg de eerste helft op voorsprong via Kovacic, nadien hield Köhn de thuisploeg overeind. Kort na de rust zorgde Adamu voor de gelijkmaker, maar dankzij Havertz lijkt Chelsea nu toch weer op weg naar winst. . Puntenverlies dreigt voor Salzburg Goed nieuws voor Milan vanuit Oostenrijk, want met nog 20 minuten te gaan staat Red Bull Salzburg daar op een 1-2-achterstand tegen Chelsea. De Londense club kwam halfweg de eerste helft op voorsprong via Kovacic, nadien hield Köhn de thuisploeg overeind. Kort na de rust zorgde Adamu voor de gelijkmaker, maar dankzij Havertz lijkt Chelsea nu toch weer op weg naar winst.

clock 20:12 vooraf, 20 uur 12. Milan pakt maar beter 6 op 6. Milan, dat voorlopig pas derde staat in Groep E, kan een misstap vanavond maar beter vermijden. Alles kan nog in deze groep, maar een 6 op 6 brengen De Ketelaere, Origi, Vranckx en Saelemaekers sowieso naar de 1/8e finales. Vanavond spelen ze in Zagreb, volgende week thuis tegen Salzburg. . Milan pakt maar beter 6 op 6 Milan, dat voorlopig pas derde staat in Groep E, kan een misstap vanavond maar beter vermijden. Alles kan nog in deze groep, maar een 6 op 6 brengen De Ketelaere, Origi, Vranckx en Saelemaekers sowieso naar de 1/8e finales. Vanavond spelen ze in Zagreb, volgende week thuis tegen Salzburg.

clock Opstelling Dinamo Zagreb. Dominik Livakovic, Stefan Ristovski, Josip Sutalo, Dino Peric, Sadegh Moharrami, Luka Ivanušec, Josip Misic, Arijan Ademi, Robert Ljubicic, Bruno Petkovic, Mislav Oršic Opstelling Dinamo Zagreb Dominik Livakovic, Stefan Ristovski, Josip Sutalo, Dino Peric, Sadegh Moharrami, Luka Ivanušec, Josip Misic, Arijan Ademi, Robert Ljubicic, Bruno Petkovic, Mislav Oršic

clock Opstelling AC Milan. Ciprian Tatarusanu, Pierre Kalulu, Matteo Gabbia, Simon Kjær, Theo Hernandez, Ante Rebic, Sandro Tonali, Charles De Ketelaere, Ismaël Bennacer, Rafael Leão, Olivier Giroud Opstelling AC Milan Ciprian Tatarusanu, Pierre Kalulu, Matteo Gabbia, Simon Kjær, Theo Hernandez, Ante Rebic, Sandro Tonali, Charles De Ketelaere, Ismaël Bennacer, Rafael Leão, Olivier Giroud