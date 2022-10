Charles De Ketelaere mist Champions League-duel tegen Chelsea

clock 15:52

vooraf, 15 uur 52. Geen Charles De Ketelaere tegen Chelsea. Charles De Ketelaere is niet inzetbaar voor de wedstrijd van AC Milan tegen Chelsea in de Champions League. "Charles heeft last van spiervermoeidheid, hij zal er niet bij zijn tegen Chelsea. Ik denk ook dat het moeilijk wordt om hem voor zondag (tegen Hellas Verona, red.) te recupereren", zei coach Stefano Pioli. De Ketelaere, die zaterdag tegen Juventus (2-0 zege) inviel, nam maandagochtend niet deel aan de laatste training. De ziekenboeg bij Milan puilt intussen uit. Pioli kan niet rekenen op Alexis Saelemaekers, Mike Maignan, Alessandro Florenzi, Davide Calabria, Simon Kjaer en Zlatan Ibrahimovic. .