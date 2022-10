LIVE (21u): AC Milan, met De Ketelaere in de basis, verdedigt zijn leidersplaats bij Chelsea

clock 20:46 vooraf, 20 uur 46. Vijfde in eigen land. Milan blijft na 8 speeldagen bovenin meedraaien in de Serie A. Het staat vijfde op drie punten van leider Napoli, waarvan het ruim 2 weken geleden in eigen huis de topper verloor. Meteen ook de enige nederlaag dit seizoen voor de Italiaanse titelverdediger. Ook Chelsea bekleedt in eigen land de vijfde plaats, maar de kloof met leider Arsenal bedraagt wel al ruim 8 punten. Chelsea heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. . Vijfde in eigen land Milan blijft na 8 speeldagen bovenin meedraaien in de Serie A. Het staat vijfde op drie punten van leider Napoli, waarvan het ruim 2 weken geleden in eigen huis de topper verloor. Meteen ook de enige nederlaag dit seizoen voor de Italiaanse titelverdediger.

Ook Chelsea bekleedt in eigen land de vijfde plaats, maar de kloof met leider Arsenal bedraagt wel al ruim 8 punten. Chelsea heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

clock 20:41 vooraf, 20 uur 41. Salzburg springt naar de leiding. Het laatste fluitsignaal weerklinkt in de Red Bull Arena. Dankzij een doelpunt van Okafor pakt Salzburg de volle buit tegen Dinamo Zagreb, dat in de slotminuten nog de gelijkmaker afgekeurd zag voor buitenspel. Salzburg springt voorlopig over Milan naar de leiding met 5 punten. . Salzburg springt naar de leiding Het laatste fluitsignaal weerklinkt in de Red Bull Arena. Dankzij een doelpunt van Okafor pakt Salzburg de volle buit tegen Dinamo Zagreb, dat in de slotminuten nog de gelijkmaker afgekeurd zag voor buitenspel. Salzburg springt voorlopig over Milan naar de leiding met 5 punten.

clock 20:40 vooraf, 20 uur 40.

clock 20:30 vooraf, 20 uur 30. Salzburg dicht bij driepunter. De andere wedstrijd in deze Groep E is al bijna afgelopen. Op vijf minuten van het einde leidt Salzburg thuis tegen Dinamo Zagreb met 1-0. De Oostenrijkse club komt zo virtueel aan de leiding met 5 punten. . Salzburg dicht bij driepunter De andere wedstrijd in deze Groep E is al bijna afgelopen. Op vijf minuten van het einde leidt Salzburg thuis tegen Dinamo Zagreb met 1-0. De Oostenrijkse club komt zo virtueel aan de leiding met 5 punten.

clock 20:24 vooraf, 20 uur 24. Slechtste start sinds 1999. Het is van het seizoen 1999-2000 geleden dat Chelsea nog zo slap aan een Champions League-campagne begon. Ook toen had de Londense topclub na twee speeldagen amper 1 punt, maar stootte het uiteindelijk wel nog als groepswinnaar door. Opvallend, Chelsea nam het toen in zijn poule ook op tegen Milan. Thuis werd het 0-0, in Milaan 1-1. Milan opende de groepsfase toen ook met 4 op 6, maar werd uiteindelijk laatste in de poule. . Slechtste start sinds 1999 Het is van het seizoen 1999-2000 geleden dat Chelsea nog zo slap aan een Champions League-campagne begon. Ook toen had de Londense topclub na twee speeldagen amper 1 punt, maar stootte het uiteindelijk wel nog als groepswinnaar door.



Opvallend, Chelsea nam het toen in zijn poule ook op tegen Milan. Thuis werd het 0-0, in Milaan 1-1. Milan opende de groepsfase toen ook met 4 op 6, maar werd uiteindelijk laatste in de poule.

clock 20:20 vooraf, 20 uur 20. Leider tegen hekkensluiter. Chelsea ging in de eerste groepswedstrijd verrassend onderuit bij Dinamo Zagreb en kwam thuis niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Salzburg. Het levert Chelsea voorlopig de laatste plaats op in Groep E. Milan schoot beter uit de startblokken met een gelijkspel bij Salzburg en een thuiszege tegen Dinamo Zagreb en is daarmee groepsleider. . Leider tegen hekkensluiter Chelsea ging in de eerste groepswedstrijd verrassend onderuit bij Dinamo Zagreb en kwam thuis niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Salzburg. Het levert Chelsea voorlopig de laatste plaats op in Groep E.



Milan schoot beter uit de startblokken met een gelijkspel bij Salzburg en een thuiszege tegen Dinamo Zagreb en is daarmee groepsleider.

clock 20:17 vooraf, 20 uur 17.

clock 20:09 vooraf, 20 uur 09. De Ketelaere in de basis. Charles De Ketelaere komt zoals verwacht aan de aftrap bij Milan. Hij krijgt van coach Stefano Pioli de voorkeur op Brahim Diaz. De Ketelaere is één van de vijf wissels bij Milan t.o.v. de vorige CL-wedstrijd tegen Dinamo Zagreb. Tatarusanu staat vanavond tussen de palen en ook Ballo, Dest en Krunić komen in de basis. . De Ketelaere in de basis Charles De Ketelaere komt zoals verwacht aan de aftrap bij Milan. Hij krijgt van coach Stefano Pioli de voorkeur op Brahim Diaz. De Ketelaere is één van de vijf wissels bij Milan t.o.v. de vorige CL-wedstrijd tegen Dinamo Zagreb. Tatarusanu staat vanavond tussen de palen en ook Ballo, Dest en Krunić komen in de basis.

clock 20:05 vooraf, 20 uur 05. Vier wissels bij Chelsea. In vergelijking met de vorige CL-wedstrijd tegen Salzburg zien we vier wissels bij Chelsea. Loftus-Cheek, Chilwell, Koulibaly en Fofana komen in de ploeg. Jorginho, Azpilicueta, Havertz en Cucurella verhuizen naar de bank. Coach Graham Potter rekent vooraan op Aubameyang, met Mount en Sterling in steun. Achteraan krijgt Koulibaly een eerste basisplaats onder Potter. . Vier wissels bij Chelsea In vergelijking met de vorige CL-wedstrijd tegen Salzburg zien we vier wissels bij Chelsea. Loftus-Cheek, Chilwell, Koulibaly en Fofana komen in de ploeg. Jorginho, Azpilicueta, Havertz en Cucurella verhuizen naar de bank. Coach Graham Potter rekent vooraan op Aubameyang, met Mount en Sterling in steun. Achteraan krijgt Koulibaly een eerste basisplaats onder Potter.

clock 20:04 vooraf, 20 uur 04.

clock 20:02 vooraf, 20 uur 02.

clock 17:53 vooraf, 17 uur 53. Milan zonder Saelemaekers. Alexis Saelemaekers had zich deze jaargang met twee goals in de groepsfase een beetje ontpopt tot Mister Champions League bij de Milanezen. De Rode Duivel viel vorige week echter uit met een blessure tegen Empoli en ligt tot half november in de lappenmand. De kans dat hij nog fit raakt voor het WK is gering. Charles De Ketelaere moet vanavond dan maar de Belgische eer hoog houden op Stamford Bridge. De jonge aanvaller wordt in de basis verwacht. . Milan zonder Saelemaekers Alexis Saelemaekers had zich deze jaargang met twee goals in de groepsfase een beetje ontpopt tot Mister Champions League bij de Milanezen. De Rode Duivel viel vorige week echter uit met een blessure tegen Empoli en ligt tot half november in de lappenmand. De kans dat hij nog fit raakt voor het WK is gering. Charles De Ketelaere moet vanavond dan maar de Belgische eer hoog houden op Stamford Bridge. De jonge aanvaller wordt in de basis verwacht.

clock 17:52 vooraf, 17 uur 52. Rode Duivels Italiaanse media weten: WK wordt moeilijk voor Alexis Saelemaekers

clock 17:50 vooraf, 17 uur 50. Clash op Stamford Bridge. Chelsea-Milan is een van dé affiches van woensdagavond in de Champions League. Beide clubs zijn samen goed voor 9 Bekers met de Grote Oren. Milan won er 7 en Chelsea won er 2. De druk ligt vanavond vooral bij Chelsea, dat na een slechte start tegen Dinamo Zagreb en Salzburg amper één puntje heeft. Milan haalde tegen dezelfde tegenstanders 4 op 6 en leidt in groep E. . Clash op Stamford Bridge Chelsea-Milan is een van dé affiches van woensdagavond in de Champions League. Beide clubs zijn samen goed voor 9 Bekers met de Grote Oren. Milan won er 7 en Chelsea won er 2. De druk ligt vanavond vooral bij Chelsea, dat na een slechte start tegen Dinamo Zagreb en Salzburg amper één puntje heeft. Milan haalde tegen dezelfde tegenstanders 4 op 6 en leidt in groep E.

clock 17:45 vooraf, 17 uur 45.

clock 17:45 - Vooraf Vooraf, 17 uur 45

clock Opstelling Chelsea. Kepa Arrizabalaga, Wesley Fofana, Thiago Silva, Kalidou Koulibaly, Reece James, Ruben Loftus-Cheek, Mateo Kovacic, Ben Chilwell, Mason Mount, Pierre-Emerick Aubameyang, Raheem Sterling Opstelling Chelsea Kepa Arrizabalaga, Wesley Fofana, Thiago Silva, Kalidou Koulibaly, Reece James, Ruben Loftus-Cheek, Mateo Kovacic, Ben Chilwell, Mason Mount, Pierre-Emerick Aubameyang, Raheem Sterling

clock Opstelling AC Milan. Ciprian Tatarusanu, Sergiño Dest, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Fodé Ballo-Touré, Rade Krunic, Ismaël Bennacer, Charles De Ketelaere, Sandro Tonali, Rafael Leão, Olivier Giroud Opstelling AC Milan Ciprian Tatarusanu, Sergiño Dest, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Fodé Ballo-Touré, Rade Krunic, Ismaël Bennacer, Charles De Ketelaere, Sandro Tonali, Rafael Leão, Olivier Giroud