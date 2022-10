Bleke De Ketelaere kan niet overtuigen tegen Chelsea, dat vlot wint van Milan

Chelsea - Milan in een notendop:

James loodst Chelsea naar broodnodige driepunter

1 op 6, het was meer dan 20 jaar geleden dat Chelsea zo zwak begon aan de groepsfase van de Champions League. Om zicht te houden op de 1/8e finales kon de Londense topclub een nieuwe misstap in de clash tegen Milan dus maar beter vermijden. Na amper 5 minuten gaf Mount al het goede voorbeeld, Tatarusanu voorkwam een vroege tegengoal voor Milan.



De bezoekers waren vergeten dat Thiago best aardig kan koppen. Halfweg de eerste helft kreeg de Braziliaan tot drie keer toe te veel ruimte. Tatarusanu tikte zijn poging nog net over doel en op de daaropvolgende corner week Thiago's kopbal af op Tomori. De derde kopbal werd weer gepareerd door Tatarusanu, maar in de herneming kon Fofana wél scoren.



Milan bakte er weinig van, ook De Ketelaere deelde in de malaise. Chelsea zag doelpuntenmaker Fofana uitvallen, maar hield de touwtjes stevig in handen. Mount maakte er zelfs 2-0 van, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Kort voor de rust vergat Sterling dan weer te scoren na een snelle omschakeling.



Bijna een dure misser, want in de extra tijd kwam Milan plots toch dicht bij de gelijkmaker. Leao ontbond zijn duivels met een indrukwekkende dribbel en legde goed af voor De Ketelaere. Die had zijn eerste treffer voor Milan aan zijn voet, maar besloot te slap op Kepa. In de herneming mikte Krunic van dichtbij wild over.



Dichter bij een goal kwam een bijzonder bleek Milan niet meer. Het ging zelfs van kwaad naar erger in de tweede helft. Die was amper 10 minuten bezig toen James ongehinderd mocht voorzetten, Tomori zijn interceptie miste en Aubameyang zo makkelijk kon scoren tegen zijn ex-ploeg.



Op het uur besliste Chelsea de wedstrijd helemaal. Na balverlies bij Milan gooide de thuisploeg zich als een leeuw op zijn prooi. Sterling gaf de bal goed mee met James en die fusilleerde Tatarusanu in de korte hoek. Milan kon geen vuist meer maken. Volgende week dinsdag krijgt het in het eigen Stadio Giuseppe Meazza een herkansing tegen Chelsea.