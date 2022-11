LIVE (21u): Bayern wil groepsfase met 18 op 18 afsluiten tegen Inter

Fase per fase

Fase per fase

Pakt Bayern voor de 3e keer in 4 jaar 18 op 18? Zowel in het seizoen 2019/2020 als vorig seizoen wonnen de Duitsers al hun groepsmatchen in de Champions League. Met een zege vanavond slagen ze opnieuw in dat opzet. Voorlopig delen ze dat record met Real Madrid, dat ook twee keer een groepsfase afsloot zonder puntenverlies.



clock 20:39 vooraf, 20 uur 39.

Ibrahimovic op de bank bij Bayern. Uiteraard gaat het niet om Zlatan, maar om de jonge Arijon Ibrahimovic - geen familie van. De jeugdspeler van Bayern maakte nog geen minuten bij de hoofdmacht maar zit nu dus wel op de bank. Hij is amper 16 jaar jong.

clock 20:33 vooraf, 20 uur 33. Twee jonge basisdebutanten bij Inter. De Italianen zijn al zeker van de tweede plaats, dus is er ruimte om jonge spelers een eerste basisplaats in de Champions League te gunnen. De Albanees Asllani mag starten op het middenveld, de Italiaan Bellanova mag de rechterflank voor zijn rekening nemen. Beiden vielen al wel in tijdens deze campagne.

clock 20:27 vooraf, 20 uur 27. Nog geen Sané bij Bayern, enkele sterkhouders krijgen rust. Hij mag dan tijdig hersteld zijn van zijn blessure, deze wedstrijd komt nog te vroeg voor Leroy Sané. Ook onder andere Davies, Goretzka en Gnabry staan niet in de ploeg, maar zitten wel op de bank. Neuer is nog out met een schouderblessure.

Opstelling FC Bayern München. Sven Ulreich, Noussair Mazraoui, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Josip Stanisic, Kingsley Coman, Joshua Kimmich, Ryan Gravenberch, Marcel Sabitzer, Sadio Mané, Eric Maxim Choupo-Moting

Opstelling Internazionale. André Onana, Matteo Darmian, Stefan de Vrij, Francesco Acerbi, Raoul Bellanova, Nicolò Barella, Kristjan Asllani, Roberto Gagliardini, Robin Gosens, Lautaro Martínez, Joaquín Correa