Bayern München pakt 3e keer in 4 jaar 18 op 18 in de groepsfase

Nadien nam Bayern het commando over, zonder echter tot grote kansen te komen. Inter verscheen nog eens voor het doel van Ulreich na een diepe bal van De Vrij. Gosens kon laag voor doel brengen, maar de inglijdende Lautaro Martinez zette de bal onbegrijpelijk over.

Déjà vu nog geen minuut na die eerste kans: opnieuw mocht Barella na een corner aanleggen vanop nagenoeg dezelfde plek. Deze keer kwam de bal niet tegen de hand van Ulreich, maar tegen die van Mané. Scheidsrechter Kruzliak werd door de VAR naar het scherm geroepen. Hij oordeelde terecht dat het geen penalty was voor Inter, maar gezichtsbescherming van Mané.

Toch was het Inter dat het best aan de wedstrijd begon. Barella twijfelde niet toen een corner voor zijn voeten viel en verstuurde een pegel vanaf de rand van de zestien. Ulreich moest een nieuwe corner toestaan.

Voor Bayern was de grootste motivatie om voor de derde keer in vier jaar 18 op 18 te halen in de groepsfase van de Champions League. Daarmee zou de Rekordmeister weer een record op zijn naam zetten.

Bayern was voor aanvang van de wedstrijd al zeker van groepswinst, Inter van de tweede plaats in de groep. Buiten de eer stond er dus niet meer veel op het spel.

Het sein voor de thuisploeg om door te drukken. Een corner van Kimmich belandde

bij de volledig vrijstaande Pavard. De Fransman kon niet meer missen en kopte de 1-0 op het bord. Tijdens de rest van de eerste helft was de 2-0 dichter bij dan de 1-1.

Inter-coach Inzaghi had zijn team met hernieuwde moed het veld op gestuurd in de tweede helft. Een doelpunt op vrije trap werd afgekeurd voor buitenspel.

Bayern nam al snel de match weer in handen. Choupo-Moting scoorde met een omhaal zijn eerste knappe goal van de avond, weliswaar vanuit buitenspel. Even later verzilverde hij zijn topvorm toch nog met een mooi doelpunt vanavond.

2-0 en boeken toe voor Inter, dat geen aanspraak meer kon maken op een doelpunt. In het ultieme slot was Dzeko nog dicht bij de eerreder, maar Ulreich redde knap.

Bayern München pakt voor het tweede seizoen op rij dus 18 op 18 in de Champions League. Ook in de jaargang 2019-2020 flikte de Rekordmeister dat al eens. Met 3 foutloze groepsfases is het nu alleen recordhouder.