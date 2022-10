Ook kraker tegen Barcelona komt te vroeg voor Romelu Lukaku

clock 16:34

vooraf, 16 uur 34. Romelu Lukaku mist kraker tegen Barcelona. Romelu Lukaku zal ook morgen niet op het veld staan bij Inter. De Rode Duivel staat al sinds eind augustus aan de zijlijn met een blessure aan zijn dijbeen en ook de kraker tegen Barcelona in de Champions League komt te vroeg. Ook middenvelder Marcelo Brozovic ontbreekt tegen Barcelona. Hij kreeg een tik op zijn linkerdij in het Nations League-duel van Kroatië tegen Oostenrijk en is daar nog niet van hersteld. Lautaro Martinez is twijfelachtig met spiervermoeidheid. .