LIVE: Geen doelpunten voor rust, Bayern ontsnapt wel aan strafschop

rust, 21 uur 47. Rust: 0-0. Met de vreemde penaltyfase gaan we rusten in de Allianz Arena. Bayern en Barça leverden een verschroeiend tempo, maar de kansen waren wel voor de bezoekers. Lewandowski liet het een en ander liggen en op het einde verdiende Dembélé eigenlijk ook een strafschop. .

eerste helft, minuut 45. Davies begaat een overtreding op Dembélé, het is vreemd dat ref en VAR hier geen graten in zien. .

Strafschop op Dembélé? Dembélé gaat na een dribbel liggen in het strafschopgebied en Barcelona schreeuwt om een strafschop, maar scheidsrechter Makkelie geeft aan dat er niets van aan is. De VAR heeft het bekeken, de bal is in tussentijd niet uit het spel geweest. . eerste helft, minuut 45.