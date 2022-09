Lewandowski kijkt Bayern meteen weer in de ogen in absolute CL-kraker

clock 20:13 vooraf, 20 uur 13.

clock 20:11 vooraf, 20 uur 11. Basisdebutant Alonso, geen Fati. Ook die andere oud-Ajacied Frenkie de Jong moet vanavond vrede nemen met een plekje op de bank. Het zijn Gavi, Pedri en Busquets die de Spaanse grootmacht moeten dirigeren. Verder is de keuze voor Marcos Alonso best opvallend. De Spanjaard kwam op deadline day over van Chelsea en staat tegen Bayern voor het eerst aan de aftrap. Voorin geeft Xavi de voorkeur aan Raphinha, Lewandowski en Dembélé. Ook chouchou Ansu Fati begint dus zoals de voorbije weken op de reservebank. . Basisdebutant Alonso, geen Fati Ook die andere oud-Ajacied Frenkie de Jong moet vanavond vrede nemen met een plekje op de bank. Het zijn Gavi, Pedri en Busquets die de Spaanse grootmacht moeten dirigeren. Verder is de keuze voor Marcos Alonso best opvallend. De Spanjaard kwam op deadline day over van Chelsea en staat tegen Bayern voor het eerst aan de aftrap. Voorin geeft Xavi de voorkeur aan Raphinha, Lewandowski en Dembélé. Ook chouchou Ansu Fati begint dus zoals de voorbije weken op de reservebank.

clock 20:05 vooraf, 20 uur 05. Geen De Ligt. Afgelopen weekend veroorzaakte De Ligt nog een knullige penalty in het 2-2-gelijkspel tegen Stuttgart en dus houdt Nagelsmann de Nederlander op de bank. Het zijn Hernandez en Upamecano die de strijdbijl opnemen tegen hun oud-ploeggenoot Lewandowski. Verder krijgt Sabitzer de voorkeur op Gortezka op het middenveld en moeten Mané, Musiala, Müller én Sané wanorde creëren in het vijandelijke strafschopgebied. . Geen De Ligt Afgelopen weekend veroorzaakte De Ligt nog een knullige penalty in het 2-2-gelijkspel tegen Stuttgart en dus houdt Nagelsmann de Nederlander op de bank. Het zijn Hernandez en Upamecano die de strijdbijl opnemen tegen hun oud-ploeggenoot Lewandowski. Verder krijgt Sabitzer de voorkeur op Gortezka op het middenveld en moeten Mané, Musiala, Müller én Sané wanorde creëren in het vijandelijke strafschopgebied.

clock 13:47 vooraf, 13 uur 47. Bayern-Barça: "Het wordt speciale match voor Lewandowski". Bayern-Barça: "Het wordt speciale match voor Lewandowski"

Geheugensteuntje voor Müller. Thomas Müller speelde bij Bayern München 8 seizoenen samen met Lewandowski. De Duitser kreeg van zijn ploegmaats alvast genoeg herinneringen dat de Poolse spits nu bij de tegenpartij speelt. "Sadio Mané zegt al tien dagen dat ik de bal niet per ongeluk naar Lewandowski mag spelen", lachte Müller. "We mogen hem niet in de wedstrijd laten komen. We moeten voorkomen dat hij in schietpositie komt."



"Sadio Mané zegt al tien dagen dat ik de bal niet per ongeluk naar Lewandowski mag spelen", lachte Müller. "We mogen hem niet in de wedstrijd laten komen. We moeten voorkomen dat hij in schietpositie komt."

Nagelsmann: "Lewandowski is gevaarlijkste man". Voor Robert Lewandowski wordt het een speciale terugkeer naar München, waar hij van 2014 tot 2022 speelde. Bayern-coach Julian Nagelsmann hoeft niet meer gewaarschuwd te worden voor de aanvaller. "Wat heel zeker is, is dat hij de gevaarlijkste man voor doel is", zei hij op de persconferentie. "Ik weet niet of hij de gevaarlijkste man van Barcelona is, maar hij is wel het gevaarlijkst voor doel."



"Wat heel zeker is, is dat hij de gevaarlijkste man voor doel is", zei hij op de persconferentie. "Ik weet niet of hij de gevaarlijkste man van Barcelona is, maar hij is wel het gevaarlijkst voor doel."

clock Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Alphonso Davies, Leroy Sané, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Marcel Sabitzer, Jamal Musiala, Sadio Mané Opstelling FC Bayern München Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Alphonso Davies, Leroy Sané, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Marcel Sabitzer, Jamal Musiala, Sadio Mané

clock Opstelling FC Barcelona. Marc-André ter Stegen, Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Gavi, Sergio Busquets, Pedri, Raphinha, Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé, Marcos Alonso Opstelling FC Barcelona Marc-André ter Stegen, Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Gavi, Sergio Busquets, Pedri, Raphinha, Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé, Marcos Alonso