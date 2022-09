Geheugensteuntje voor Müller: "Mané zegt al 10 dagen dat ik niet naar Lewandowski mag spelen"

Thomas Müller speelde bij Bayern München 8 seizoenen samen met Lewandowski. De Duitser kreeg van zijn ploegmaats alvast genoeg herinneringen dat de Poolse spits nu bij de tegenpartij speelt. "Sadio Mané zegt al tien dagen dat ik de bal niet per ongeluk naar Lewandowski mag spelen", lachte Müller. "We mogen hem niet in de wedstrijd laten komen. We moeten voorkomen dat hij in schietpositie komt."

Nagelsmann: "Lewandowski is gevaarlijkste man". Voor Robert Lewandowski wordt het een speciale terugkeer naar München, waar hij van 2014 tot 2022 speelde. Bayern-coach Julian Nagelsmann hoeft niet meer gewaarschuwd te worden voor de aanvaller. "Wat heel zeker is, is dat hij de gevaarlijkste man voor doel is", zei hij op de persconferentie. "Ik weet niet of hij de gevaarlijkste man van Barcelona is, maar hij is wel het gevaarlijkst voor doel."