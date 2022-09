Bayern-winger Leroy Sané tovert in zakelijke overwinning tegen Inter

Het was misschien wel dé affiche van de tweede speeldag van de Champions League. Inter ontving - zonder de geblesseerde Romelu Lukaku - de Duitse grootmacht Bayern München vandaag in San Siro.



Ciao. Gutentag.



Maar een spektakelmatch werd het niet meteen. De twee ploegen erkenden het offensieve gevaar van hun tegenstander en hadden vooral een gameplan bedacht om de nul te houden.

Toch was er één man die het zakelijke van de Duitse Rekordmeister vandaag oversteeg: Leroy Sané. De sierlijke winger haalde zowel in de eerste als in de tweede helft zijn toverstaf boven. Genoeg voor een droge 0-2.

Als een ti ta tovenaar jongleerde hij de bal na 25 minuten al in doel. En ook op het uur was hij betrokken in het magisch tiki-taka-momentje dat Inter-verdediger Danilo D'Ambrosio tot een owngoal dwong.

Arrivederci. Auf Wiedersehen.