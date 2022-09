LIVE: Koundé heeft de smaak te pakken als assistgever, Kessié rondt af

Lukas Hejda (Viktoria Plzen) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Robert Lewandowski (FC Barcelona).

Lukas Hejda (Viktoria Plzen) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Robert Lewandowski (FC Barcelona). eerste helft, minuut 15.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Jan Sýkora (Viktoria Plzen) stond buitenspel. eerste helft, minuut 11.

Ludek Pernica (Viktoria Plzen) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Ousmane Dembélé (FC Barcelona). eerste helft, minuut 4.

We krijgen toch geen strafschop voor FC Barcelona. Dat hebben de scheidsrechter en de VAR samen beslist. eerste helft, minuut 4.

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Ousmane Dembélé (FC Barcelona), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 2.