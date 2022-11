Porto profiteert van puntenverlies Club en is groepswinnaar, Atletico is Europees uitgeschakeld

Beter doen dan Club Brugge, dat was de opdracht voor Porto-coach Sergio Conceiçao en zijn manschappen.

Al na 5 minuten was het bingo. Taremi tikte de voorzet van Evanilson van dichtbij binnen. Al de 5e treffer van de Iraniër in deze Champions League.

Porto mocht een tweede keer juichen, toen Witsel Eustaquio wat uit het oog verloren was en de Canadees de bal in de kortste hoek binnenknalde. Atletico-doelman Oblak voorkwam erger met 2 geweldige voetreflexen.

Na de koffie behield Porto de controle over de match. Carrasco zag kort na zijn invalbeurt hoe Griezmann de aansluitingstreffer in het net trapte. Maar er was gefloten voor een stevige overtreding van De Paul.



Toen het kalf verdronken was, kwam Carrasco in de extra tijd nog dicht bij de aansluitingstreffer. De 2-1 kwam er uiteindelijk toch nog nadat Marcano een hoekschop van Carrasco in eigen doel verlengd had.

Porto springt dankzij deze zege over Club Brugge naar de groepswinst. Atletico eindigt laatste en grijpt zo nog naast de Europa League.