Xabi Alonso: "Waarom Club Brugge zo goed is? Ze spelen al lang samen"

Carl Hoefkens neemt Roman Jaremtsjoek weer op in zijn selectie. De recordtransfer van Club Brugge werd zaterdag nog uit de selectie gelaten voor de match tegen KV Oostende. De spits zou geklaagd hebben over het gebrek aan speeltijd. Eder Balanta - die ook geen overvloed aan minuten krijgt onder Hoefkens - werd niet opgenomen in het lijstje. De reden van zijn afwezigheid is nog onbekend.

Carl Hoefkens neemt Roman Jaremtsjoek weer op in zijn selectie. De recordtransfer van Club Brugge werd zaterdag nog uit de selectie gelaten voor de match tegen KV Oostende. De spits zou geklaagd hebben over het gebrek aan speeltijd. Eder Balanta - die ook geen overvloed aan minuten krijgt onder Hoefkens - werd niet opgenomen in het lijstje. De reden van zijn afwezigheid is nog onbekend. vooraf, 16 uur 31.

clock 14:22

vooraf, 14 uur 22. "We zullen een complete prestatie moeten neerzetten". Leverkusen (4 punten) moet om derde te worden en het vangnet van de Europa League te halen, beter doen dan Atletico Madrid (5 punten) op het veld van Porto. Club (10 punten) probeert dan weer de Portugezen (9 punten) af te houden om als groepswinnaar een gunstigere loting bij de achtste finales af te dwingen. "Ik voel motivatie, energie, intensiteit. Dat is ook wat er nodig is in de Champions League. Elke minuut kan belangrijk zijn. Morgen is onze laatste groepsmatch en het kleinste detail kan dan de doorslag geven", zegt T1 Xabi Alonso. "In een scenario waarbij Atletico punten laat bij Porto, gelooft Alonso niet echt. "Als we nog een kans willen hebben, dan moeten we winnen morgen. Onze hele voorbereiding is daar ook op gericht. We zullen een complete prestatie moeten neerzetten." .