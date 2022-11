LIVE: Mignolet houdt Club overeind op schot van Diaby, Sowah raakt niet voorbij Hradecky

Na een kansarme helft gaan Club en Leverkusen rusten met een logische 0-0. Club is voorlopig leider af, want Porto leidt aan de rust met 2-0 tegen Atletico. Leverkusen springt zo voorlopig naar de derde plek.

clock 45+1'

eerste helft, minuut 46. Frimpong laat het liggen. Toch nog even alle hens aan dek voor Club. Hudson-Odoi snijdt de zestien in en kan onder druk van Nielsen de bal nog net tot bij Frimpong krijgen. Die besluit van dichtbij in het zijnet. Hier zat meer in voor de thuisploeg. .