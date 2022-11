Hoefkens: "We kunnen ons tonen aan Europa en groepswinst pakken. Dat zijn fantastische kansen"

clock 08:56 vooraf, 08 uur 56. Het maakt niet uit tegen welke ploeg we spelen. We kunnen ons opnieuw tonen aan Europa. We kunnen groepswinnaar worden. Dat zijn fantastische kansen. We gaan daar alles voor geven. Carl Hoefkens. Het maakt niet uit tegen welke ploeg we spelen. We kunnen ons opnieuw tonen aan Europa. We kunnen groepswinnaar worden. Dat zijn fantastische kansen. We gaan daar alles voor geven. Carl Hoefkens

Club Brugge mikt tegen Leverkusen voluit op groepswinst in de CL.

Carl Hoefkens neemt Roman Jaremtsjoek weer op in zijn selectie. De recordtransfer van Club Brugge werd zaterdag nog uit de selectie gelaten voor de match tegen KV Oostende. De spits zou geklaagd hebben over het gebrek aan speeltijd. Eder Balanta - die ook geen overvloed aan minuten krijgt onder Hoefkens - werd niet opgenomen in het lijstje. De reden van zijn afwezigheid is nog onbekend.

"We zullen een complete prestatie moeten neerzetten". Leverkusen (4 punten) moet om derde te worden en het vangnet van de Europa League te halen, beter doen dan Atletico Madrid (5 punten) op het veld van Porto. Club (10 punten) probeert dan weer de Portugezen (9 punten) af te houden om als groepswinnaar een gunstigere loting bij de achtste finales af te dwingen. "Ik voel motivatie, energie, intensiteit. Dat is ook wat er nodig is in de Champions League. Elke minuut kan belangrijk zijn. Morgen is onze laatste groepsmatch en het kleinste detail kan dan de doorslag geven", zegt T1 Xabi Alonso. "In een scenario waarbij Atletico punten laat bij Porto, gelooft Alonso niet echt. "Als we nog een kans willen hebben, dan moeten we winnen morgen. Onze hele voorbereiding is daar ook op gericht. We zullen een complete prestatie moeten neerzetten."

Club Brugge trainde vanochtend nog op vertrouwde bodem en reisde op de middag naar Duitsland.

Wij willen verder in Europa. Voor het prestige, voor de fans. Wij willen graag nog Europees spelen in de BayArena. Morgen hebben wij de kans om dit af te dwingen. Maar het wordt niet eenvoudig tegen Club Brugge. Zij hebben zich al gekwalificeerd en doen het goed. Een deel van hun geheim is dat ze al lang samen spelen, ze hebben een duidelijk idee van wat ze willen. Xabi Alonso (trainer Bayer Leverkusen).

Bayer Leverkusen - Club Brugge. Na de opdoffer tegen Porto zal Club Brugge toch met een portie zenuwen naar Leverkusen afgezakt zijn. Dinsdagavond probeert het de groepswinst veilig te stellen op het veld van de Duitsers. Leverkusen aast zelf nog volop op de 3e plaats. Aftrap: 18.45 u.

Opstelling Bayer 04 Leverkusen. Lukáš Hrádecký, Odilon Kossounou, Jonathan Tah, Edmond Tapsoba, Jeremie Frimpong, Robert Andrich, Nadiem Amiri, Mitchel Bakker, Moussa Diaby, Patrik Schick, Callum Hudson-Odoi

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Antonio Nusa, Brandon Mechele, Dedryck Boyata, Bjorn Meijer, Casper Nielsen, Éder Balanta, Hans Vanaken, Noa Lang, Ferran Jutglà, Kamal Sowah