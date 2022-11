De opstelling van Club Brugge: met Sobol, Boyata en Lang, Skov Olsen op de bank

Club Brugge is al zeker van zijn plekje in de volgende ronde van de Champions League, de vraag is alleen of het als groepswinnaar of als tweede doorstoot. De loting voor de 1/8efinales vindt volgende week maandag plaats in Nyon.

Door het WK in Qatar in november en december en de gewoonlijke Europese pauze in januari ligt het kampioenenbal na deze laatste speeldag ruim 3 maanden stil. De knockout-fase begint op dinsdag 14 februari.