LIVE: Meevaller voor Club Brugge, Porto mikt van dichtbij over

eerste helft, minuut 1. aftrap. Club Brugge is begonnen aan zijn 5e poulematch in deze jaargang van de Champions League. 1 punt volstaat vanavond voor groepswinst. .

Onze commentator in Brugge zit klaar. Volg de wedstrijd vanavond ook live in Sporza op Radio 1. vooraf, 18 uur 40.

clock 18:27

vooraf, 18 uur 27. Club Brugge in voetsporen van Juventus en Manchester United? Als Club Brugge ook vanavond geen doelpunt slikt, doet het even goed als Juventus (in 2004) en Manchester United (in 2010). Zij hielden de 0 in hun eerste vijf matchen. .