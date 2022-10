LIVE: Krijgt Club Brugge een koekje van eigen deeg tegen Porto?

Eddy Snelders (in Sporza op Radio 1)

tweede helft, minuut 62. Dit waren weggevers. Eddy Snelders (in Sporza op Radio 1).

clock 60'

tweede helft, minuut 60. 0-3! Porto neemt revanche. En daar is Porto nog een keer. Eustaquio staat helemaal vrij aan de tweede paal. Hij vloert Mignolet in 2 keer. Club Brugge won met 0-4 in Porto. Krijgt het vanavond een koekje van eigen deeg? .