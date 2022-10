Club Brugge schiet wakker uit Europese droom door zware 0-4-nederlaag tegen Porto

clock 90+3'

tweede helft, minuut 93. einde: 0-4. Club Brugge heeft zich nog niet kunnen verzekeren van de eerste plaats in poule B van de Champions League. Een punt volstond, maar het trakteerde zichzelf op een koekje van eigen deeg. Na de 0-4-overwinning in Porto namen de Portugezen revanche met exact dezelfde cijfers in Brugge. Zowel Hans Vanaken als Noa Lang misten in de tweede helft een penalty. Daarna werd Club Brugge tureluurs getikt door Porto. Simon Mignolet, tot vanavond ongeslagen in de Champions League, moest zich nog 3 keer omdraaien. Zijn verdediging liet het afweten. In de slotfase probeerde Jutgla te milderen, maar zijn pogingen waren te slap om de bezoekende doelman te verschalken. Volgende week dinsdag sluit Club Brugge de groepsfase af met een match in Leverkusen. De inzet blijft onveranderd: blauw-zwart kan poule B winnen. Het ticket voor de 1/8e finales was al binnen. .