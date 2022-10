LIVE: Club Brugge begint met Skov Olsen, Atletico zonder Witsel en Carrasco

clock 17:36 vooraf, 17 uur 36. Vorige week stond Axel Witsel wel in de ploeg van Atletico Madrid.

clock 17:33 vooraf, 17 uur 33.

clock 17:30 vooraf, 17 uur 30. Witsel en Carrasco op de bank. Opvallend, Atletico Madrid begint zonder Rode Duivels Witsel en Carrasco aan de wedstrijd. Zij nemen plaats op de bank, net als de peperdure aankoop Joao Felix. Het team van Atletico: Oblak, Reinildo, Gimenez, Savic, Saul, Molina, Kondogbia, Lemar, Koke, Griezmann, Corea . Witsel en Carrasco op de bank Opvallend, Atletico Madrid begint zonder Rode Duivels Witsel en Carrasco aan de wedstrijd. Zij nemen plaats op de bank, net als de peperdure aankoop Joao Felix.

Het team van Atletico: Oblak, Reinildo, Gimenez, Savic, Saul, Molina, Kondogbia, Lemar, Koke, Griezmann, Corea



clock 17:30 vooraf, 17 uur 30.

clock 17:28 vooraf, 17 uur 28. Buchanan en Skov Olsen samen in de ploeg. De opstelling van Club Brugge is er. In vergelijking met vorige week verhuist de Nederlandse verdediger Meijer naar de bank. Skov Olsen, vorige week ziek, staat weer in de basis. Niet dat hij in de plaats van Buchanan komt, de Canadees staat ook in de ploeg. Hoefkens kiest met andere woorden voor een aanvallend team. De 11 van Club Brugge: Mignolet, Sylla, Mechele, Odoi, Onyedika, Vanaken, Nielsen, Skov Olsen, Buchanan, Sowah, Jutgla . Buchanan en Skov Olsen samen in de ploeg De opstelling van Club Brugge is er. In vergelijking met vorige week verhuist de Nederlandse verdediger Meijer naar de bank.

Skov Olsen, vorige week ziek, staat weer in de basis. Niet dat hij in de plaats van Buchanan komt, de Canadees staat ook in de ploeg. Hoefkens kiest met andere woorden voor een aanvallend team.

De 11 van Club Brugge: Mignolet, Sylla, Mechele, Odoi, Onyedika, Vanaken, Nielsen, Skov Olsen, Buchanan, Sowah, Jutgla

clock 17:15 vooraf, 17 uur 15.

clock 17:10 vooraf, 17 uur 10. de oplossing. - Napoli: leider in groep A - Bayern München: leider in groep C - Real Madrid: leider in groep F - Manchester City: leider in groep G Mooi gezelschap voor Club Brugge, nietwaar? . de oplossing - Napoli: leider in groep A - Bayern München: leider in groep C - Real Madrid: leider in groep F - Manchester City: leider in groep G

Mooi gezelschap voor Club Brugge, nietwaar?

clock 17:00 vooraf, 17 uur . miniquiz. Welke teams zijn de Champions League nog begonnen met 9 op 9? Het zijn er 4, zoek het niet te ver. U krijgt 10 minuten. . miniquiz Welke teams zijn de Champions League nog begonnen met 9 op 9?

Het zijn er 4, zoek het niet te ver. U krijgt 10 minuten.

clock 16:40 vooraf, 16 uur 40. Club Brugge haalt de 1/8e finales van de Champions League... ...als het wint van Atletico Madrid : Dan telt Club 12 punten en dat aantal kan enkel nog geëvenaard worden door de eventuele winnaar van Leverkusen-Porto. Als Club wint in Madrid en Leverkusen-Porto is een gelijkspel, dan is Club ook meteen groepswinnaar. ...als het gelijkspeelt bij Atletico Madrid en Leverkusen-Porto is geen draw: Dan kan Atletico enkel nog op gelijke hoogte komen van Club Brugge en het onderlinge resultaat is dan in het voordeel van Club. En de verliezer van Leverkusen-Porto kan maximaal nog 9 punten halen. ...als het gelijkspeelt bij Atletico Madrid en Leverkusen-Porto is een draw : Dan kunnen Porto en Leverkusen met 6 op 6 nog op gelijke hoogte van Club Brugge komen, maar dan tellen de onderlinge resultaten tussen de 3 teams en blijft Club (6 punten) Leverkusen (4 punten) altijd voor. . Club Brugge haalt de 1/8e finales van de Champions League... ...als het wint van Atletico Madrid : Dan telt Club 12 punten en dat aantal kan enkel nog geëvenaard worden door de eventuele winnaar van Leverkusen-Porto. Als Club wint in Madrid en Leverkusen-Porto is een gelijkspel, dan is Club ook meteen groepswinnaar.





: Dan telt Club 12 punten en dat aantal kan enkel nog geëvenaard worden door de eventuele winnaar van Leverkusen-Porto. Als Club wint in Madrid en Leverkusen-Porto is een gelijkspel, dan is Club ook meteen groepswinnaar. ...als het gelijkspeelt bij Atletico Madrid en Leverkusen-Porto is geen draw: Dan kan Atletico enkel nog op gelijke hoogte komen van Club Brugge en het onderlinge resultaat is dan in het voordeel van Club. En de verliezer van Leverkusen-Porto kan maximaal nog 9 punten halen.





Dan kan Atletico enkel nog op gelijke hoogte komen van Club Brugge en het onderlinge resultaat is dan in het voordeel van Club. En de verliezer van Leverkusen-Porto kan maximaal nog 9 punten halen. ...als het gelijkspeelt bij Atletico Madrid en Leverkusen-Porto is een draw: Dan kunnen Porto en Leverkusen met 6 op 6 nog op gelijke hoogte van Club Brugge komen, maar dan tellen de onderlinge resultaten tussen de 3 teams en blijft Club (6 punten) Leverkusen (4 punten) altijd voor.

clock 16:06 vooraf, 16 uur 06. Champions League YOUTH LEAGUE: Club Brugge neemt revanche tegen Atletico Madrid

clock 16:05 vooraf, 16 uur 05. Jongeren winnen met 2-1 in Madrid. In de Youth League is de buit al binnen voor Club Brugge. De jongeren van blauw-zwart hebben Atletico geklopt (1-2) na een fysieke veldslag in Madrid. Club nam zo revanche voor de 1-3-thuisnederlaag van vorige week. . Jongeren winnen met 2-1 in Madrid In de Youth League is de buit al binnen voor Club Brugge. De jongeren van blauw-zwart hebben Atletico geklopt (1-2) na een fysieke veldslag in Madrid.

Club nam zo revanche voor de 1-3-thuisnederlaag van vorige week.

clock 16:04 vooraf, 16 uur 04.

clock 16:01 vooraf, 16 uur 01. Vorige week liep het gesmeerd voor Club Brugge. De Belgische kampioen won de heenmatch met 2-0. Hieronder vindt u het verslag van de magische avond in Brugge. . Vorige week liep het gesmeerd voor Club Brugge. De Belgische kampioen won de heenmatch met 2-0. Hieronder vindt u het verslag van de magische avond in Brugge.

clock 16:00 vooraf, 16 uur . Champions League Club Brugge zet reuzenstap richting 1/8e finales met nieuwe stuntzege tegen Atlético Madrid

clock 15:44 vooraf, 15 uur 44.

clock 15:23 Ook onze reporter ter plaatse, Tom Boudeweel, snuift de sfeer op. vooraf, 15 uur 23. Ook onze reporter ter plaatse, Tom Boudeweel, snuift de sfeer op.

clock 15:16 De Club-supporters palmen momenteel het bekende Plaza Mayor in. Speciaal voor de historische partij zorgde blauw-zwart zelfs voor een zanger en gitarist - uiteraard een Club-supporter. vooraf, 15 uur 16. De Club-supporters palmen momenteel het bekende Plaza Mayor in. Speciaal voor de historische partij zorgde blauw-zwart zelfs voor een zanger en gitarist - uiteraard een Club-supporter.

clock 15:00 vooraf, 15 uur . Una cerveza por favor!

clock 15:00 vooraf, 15 uur . Deze Club-fans komen uit Veurne.

clock 13:21 vooraf, 13 uur 21. Club Brugge kan vanavond kwalificatie forceren voor volgende ronde in de CL. Club Brugge kan vanavond kwalificatie forceren voor volgende ronde in de CL