LIVE (18u45): Club Brugge-fans palmen Madrid in voor historisch duel tegen Atlético

vooraf, 23 uur 47. Simeone: "Brugge is een heel goede ploeg". Na een 3 op 9 speelt Atletico met het mes op de keel tegen Club Brugge. Coach Diego Simeone zal de Belgische landskampioen niet onderschatten. "We staan tegenover een Club Brugge dat heel goed presteert, dat hebben we vorige week kunnen zien", verwees Simeone naar het 2-0-verlies van zijn team in Jan Breydel. "Ik verwacht opnieuw een tegenstander die heel vastberaden zal zijn. Het is zeker en vast een heel goede ploeg." .