Porto doet Club Brugge groot cadeau door Leverkusen na rust op te rollen

NIet alleen in het Jan Breydel, maar ook in het Estadio do Dragao liep vanavond alles in het voordeel van Club Brugge. De thuisploeg, vorige keer nog duidelijk minder dan Club, rolde Leverkusen op in de tweede helft dankzij doelpunten van Zaidu en Galeno. De drie achtervolgers in groep B(rugge) hebben zo elk drie punten na drie speeldagen.