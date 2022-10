Club Brugge mist Skov Olsen tegen Atletico, Odoi en Boyata twijfelachtig

clock 15:08 vooraf, 15 uur 08. Boyata en Odoi twijfelachtig. Ook Denis Odoi en Dedryck Boyata trainden niet mee bij Club. Zij zijn twijfelachtig voor de match tegen Atlético Madrid door lichte blessures. Odoi speelde zaterdag nog 90 minuten mee tegen Mechelen, Boyata kwam niet meer in actie sinds 18 september. Hij sukkelt met zijn knie. Clinton Mata en Abakar Sylla zullen wel opnieuw in de selectie zitten. Mata stond sinds begin september aan de zijlijn met een enkelblessure. Sylla is fit. Hij miste het duel tegen Mechelen met een lichte spierblessure. . Boyata en Odoi twijfelachtig Ook Denis Odoi en Dedryck Boyata trainden niet mee bij Club. Zij zijn twijfelachtig voor de match tegen Atlético Madrid door lichte blessures. Odoi speelde zaterdag nog 90 minuten mee tegen Mechelen, Boyata kwam niet meer in actie sinds 18 september. Hij sukkelt met zijn knie.



Skov Olsen heeft voedselvergiftiging. Club Brugge kan morgen op de derde speeldag van de Champions League niet rekenen op vleugelspeler Andreas Skov Olsen. De 22-jarige Deen is out met een voedselvergiftiging. Skov Olsen ontbrak vandaag al op training. "Hij zal niet in de selectie van dinsdag zitten", zei coach Carl Hoefkens. "Hij heeft een voedselvergiftiging. Die kwam vlak voor de match van zaterdag tegen KV Mechelen (3-0 zege) op. Onze dokters hebben hem toen verboden te spelen. Ik verwacht hem komende zaterdag wel terug voor de competitiematch tegen Westerlo."



Training in Knokke-Heist, persconferentie in Jan Breydel. Daags voor de wedstrrijd werkt Club Brugge in de voormiddag een laatste training af op het basiskamp in Knokke-Heist, om 14.30 uur spreekt coach Carl Hoefkens de pers toe, samen met 1 speler, in het stadion in Brugge. Atletico Madrid maakt vanavond kennis met de grasmat. Om 18 uur is de Spaanse persconferentie in Jan Breydel, om 18.45 uur volgt de training.



Dromen. In Brugge wordt luidop gedroomd van een plaats in de tweede ronde. Na de dubbele confrontatie met Atletico Madrid, dinsdag in Brugge en volgende week woensdag in Madrid, zal meer duidelijk worden. Club tankte zaterdag zelf alvast vertrouwen met een makkelijke 3-0-zege tegen KV Mechelen.



Met 6 op 6 thuis tegen Atletico. Club Brugge begint als groepsleider en met 6 op 6 aan de thuismatch op de 3e speeldag in Groep B van de Champions League. Het vertrouwen is groot na de thuiszege tegen Leverkusen en vooral de veelzeggende uitzege bij Porto. Dinsdag om 21 uur is de eerste afspraak van de dubbele confrontatie met het Atletico Madrid van Carrasco en Witsel.

clock Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Denis Odoi, Brandon Mechele, Abakar Sylla, Bjorn Meijer, Raphael Onyedika, Casper Nielsen, Hans Vanaken, Andreas Skov Olsen, Kamal Sowah, Ferrán Jutglà Opstelling Club Brugge Simon Mignolet, Denis Odoi, Brandon Mechele, Abakar Sylla, Bjorn Meijer, Raphael Onyedika, Casper Nielsen, Hans Vanaken, Andreas Skov Olsen, Kamal Sowah, Ferrán Jutglà

clock Opstelling Atlético Madrid. Jan Oblak, Nahuel Molina, Stefan Savic, José María Giménez, Reinildo Mandava, Mario Hermoso, Marcos Llorente, Rodrigo De Paul, Saúl, Álvaro Morata, João Félix Opstelling Atlético Madrid Jan Oblak, Nahuel Molina, Stefan Savic, José María Giménez, Reinildo Mandava, Mario Hermoso, Marcos Llorente, Rodrigo De Paul, Saúl, Álvaro Morata, João Félix