Club Brugge met Odoi en Buchanan, Atletico Madrid met Griezmann

Atletico won nog niet in Brugge. Club Brugge boekte met de stuntzege tegen Porto voor het eerst twee overwinningen op een rij in de Champions League. Bovendien kan het vertrouwen putten uit de vorige confrontaties met Atletico in Jan Breydel. De Madrilenen slaagden er met een gelijkspel en twee nederlagen nog niet in om Club op eigen veld te kloppen.

Antoine Griezmann staat aan de aftrap bij Atletico Madrid. Normaal is hij steevast invaller na een uur, nu is de Fransman er vanaf de eerste tel bij. Net als Axel Witsel en Yannick Carrasco.

Opstelling Club Brugge. Bij de thuisploeg waren er enkele twijfelgevallen, maar Odoi en Sylla hebben de keuring doorstaan. Ook Buchanan begint aan de match. Hij is de vervanger van de zieke Skov Olsen. Voorin vormen Sowah en Jutgla een koppel. Mata is bankzitter.

Atletico begon wisselvallig aan seizoen. Club Brugge staat 3e in de JPL met 22 op 30, 7 zeges, 2 nederlagen en 1 draw. De club uit Madrid begon wisselvallig aan het seizoen: na 7 competitiespeeldagen telt het ook 2 nederlagen en 1 draw, dus 4 overwinningen, goed voor een 5e plaats met 13 punten op 6 punten van leiders Barcelona en Real Madrid. In Europa wonnen ze thuis tegen Porto (2-1) en verloren ze uit bij Leverkusen (2-0).



De club uit Madrid begon wisselvallig aan het seizoen: na 7 competitiespeeldagen telt het ook 2 nederlagen en 1 draw, dus 4 overwinningen, goed voor een 5e plaats met 13 punten op 6 punten van leiders Barcelona en Real Madrid. In Europa wonnen ze thuis tegen Porto (2-1) en verloren ze uit bij Leverkusen (2-0).



Het geloof in de volgende ronde van de Champions League is er absoluut. Dat was er de voorbije jaren niet altijd. Natuurlijk spelen we tegen de absolute top. Maar als we een goede dag hebben, maakt het niet uit wat de andere ploeg daar tegenover stelt. Als club zetten we stappen in het benaderen van zulke wedstrijden." Club-coach Carl Hoefkens.

clock 18:01 Uiteindelijk heeft Boyata de selectie niet gehaald, Odoi wel. vooraf, 18 uur 01. Uiteindelijk heeft Boyata de selectie niet gehaald, Odoi wel.

Boyata en Odoi twijfelachtig. Ook Denis Odoi en Dedryck Boyata trainden niet mee bij Club. Zij zijn twijfelachtig voor de match tegen Atlético Madrid door lichte blessures. Odoi speelde zaterdag nog 90 minuten mee tegen Mechelen, Boyata kwam niet meer in actie sinds 18 september. Hij sukkelt met zijn knie. Clinton Mata en Abakar Sylla zullen wel opnieuw in de selectie zitten. Mata stond sinds begin september aan de zijlijn met een enkelblessure. Sylla is fit. Hij miste het duel tegen Mechelen met een lichte spierblessure.



Clinton Mata en Abakar Sylla zullen wel opnieuw in de selectie zitten. Mata stond sinds begin september aan de zijlijn met een enkelblessure. Sylla is fit. Hij miste het duel tegen Mechelen met een lichte spierblessure.

Skov Olsen heeft voedselvergiftiging. Club Brugge kan morgen op de derde speeldag van de Champions League niet rekenen op vleugelspeler Andreas Skov Olsen. De 22-jarige Deen is out met een voedselvergiftiging. Skov Olsen ontbrak vandaag al op training. "Hij zal niet in de selectie van dinsdag zitten", zei coach Carl Hoefkens. "Hij heeft een voedselvergiftiging. Die kwam vlak voor de match van zaterdag tegen KV Mechelen (3-0 zege) op. Onze dokters hebben hem toen verboden te spelen. Ik verwacht hem komende zaterdag wel terug voor de competitiematch tegen Westerlo."



Skov Olsen ontbrak vandaag al op training. "Hij zal niet in de selectie van dinsdag zitten", zei coach Carl Hoefkens. "Hij heeft een voedselvergiftiging. Die kwam vlak voor de match van zaterdag tegen KV Mechelen (3-0 zege) op. Onze dokters hebben hem toen verboden te spelen. Ik verwacht hem komende zaterdag wel terug voor de competitiematch tegen Westerlo."







clock 12:18 Coach Carl Hoefkens en assistent Paul Okon. vooraf, 12 uur 18. Coach Carl Hoefkens en assistent Paul Okon.

clock 12:14 Ruud Vormer en Casper Nielsen. vooraf, 12 uur 14. Ruud Vormer en Casper Nielsen.

Training in Knokke-Heist, persconferentie in Jan Breydel. Daags voor de wedstrrijd werkt Club Brugge in de voormiddag een laatste training af op het basiskamp in Knokke-Heist, om 14.30 uur spreekt coach Carl Hoefkens de pers toe, samen met 1 speler, in het stadion in Brugge. Atletico Madrid maakt vanavond kennis met de grasmat. Om 18 uur is de Spaanse persconferentie in Jan Breydel, om 18.45 uur volgt de training.



Atletico Madrid maakt vanavond kennis met de grasmat. Om 18 uur is de Spaanse persconferentie in Jan Breydel, om 18.45 uur volgt de training.

Dromen. In Brugge wordt luidop gedroomd van een plaats in de tweede ronde. Na de dubbele confrontatie met Atletico Madrid, dinsdag in Brugge en volgende week woensdag in Madrid, zal meer duidelijk worden. Club tankte zaterdag zelf alvast vertrouwen met een makkelijke 3-0-zege tegen KV Mechelen.



Club tankte zaterdag zelf alvast vertrouwen met een makkelijke 3-0-zege tegen KV Mechelen.



Met 6 op 6 thuis tegen Atletico. Club Brugge begint als groepsleider en met 6 op 6 aan de thuismatch op de 3e speeldag in Groep B van de Champions League. Het vertrouwen is groot na de thuiszege tegen Leverkusen en vooral de veelzeggende uitzege bij Porto. Dinsdag om 21 uur is de eerste afspraak van de dubbele confrontatie met het Atletico Madrid van Carrasco en Witsel.