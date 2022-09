Nielsen is klaar voor 2e CL-uitdaging van Club: "3 punten zijn altijd de ambitie"

clock 15:31

vooraf, 15 uur 31. Nielsen: "We moeten moeilijke momenten overleven". Na de zege tegen Leverkusen wil Club Brugge ook tegen de Portugese landskampioen oogsten. "Het wordt een totaal andere wedstrijd", weet Casper Nielsen. "Porto zal pushen." "We moeten het rustig aanpakken en kalm blijven. Er zullen moeilijke momenten komen, maar als we die overleven, zullen er kansen komen om iets te doen." "Het klopt dat er veel wedstrijden op elkaar volgen, dus we moeten scherp zijn. Je ziet in de competitie dat we comfortabeler worden als ploeg en we elkaar beter leren kennen." .