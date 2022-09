LIVE: "Droomscenario voor Club", Jutgla zet Club vanop de stip op voorsprong

Porto zoekt het vooral via de voorzetten, maar die komen niet aan. Club houdt, na de strafschopgoal van Jutgla, goed stand en kon zelfs een paar keer dreigen.

Het laatste fluitsignaal weerklinkt voor de eerste helft! Het publiek is niet tevreden met wat ze gezien hebben van hun favoriete ploeg.

Een nieuwe aanval van Club! Skov Olsen ontvangt, legt terug op Nielsen, maar de Deen kan niet uithalen want Galeno staat in de weg. Nielsen maakt de fout en krijgt geel.

clock 41'

eerste helft, minuut 41. Skov Olsen bijna! Skov Olsen krijgt de bal in de rechthoek, hij snijdt naar binnen en trapt! Diogo Costa moet de bal in meerdere keren redden en bij zich houden, want Jutgla lag op de loer! .