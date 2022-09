LIVE (21u): Start Club Brugge aan Champions League met goed resultaat tegen Leverkusen?

clock 22:23 vooraf, 22 uur 23. We hebben Club Brugge meermaals aan het werk gezien. We verwachten een intense match. Club Brugge is vooral thuis sterk. Ze hebben een goede mix van fysieke en voetbaltechnische kwaliteiten en spelen zeer dynamisch naar voren. Club Brugge heeft ook veel vertrouwen na de goede seizoensstart. Het wordt een grote uitdaging. Gerardo Seoane (coach Leverkusen). We hebben Club Brugge meermaals aan het werk gezien. We verwachten een intense match. Club Brugge is vooral thuis sterk. Ze hebben een goede mix van fysieke en voetbaltechnische kwaliteiten en spelen zeer dynamisch naar voren. Club Brugge heeft ook veel vertrouwen na de goede seizoensstart. Het wordt een grote uitdaging. Gerardo Seoane (coach Leverkusen)

clock 22:22 vooraf, 22 uur 22. Bayer Leverkusen-coach Gerardo Seoane staat onder druk. Na een 3 op 15 in de competitie en een vroege bekeruitschakeling zou een nederlaag bij Club Brugge op de eerste speeldag in Champions League-groep B zijn stoel kunnen doen wankelen. De Zwitser vertelde op de persconferentie dat zijn team ondanks de tegenvallende resultaten in de Bundesliga toch uitkijkt naar het duel tegen blauw-zwart. "De Champions League is een beloning voor ons werk van het voorbije seizoen. Onze lastige situatie in de competitie kunnen we natuurlijk niet vergeten. Toch hopen we dat de komende match bijkomende motivatie en energie zal geven." . Bayer Leverkusen-coach Gerardo Seoane staat onder druk. Na een 3 op 15 in de competitie en een vroege bekeruitschakeling zou een nederlaag bij Club Brugge op de eerste speeldag in Champions League-groep B zijn stoel kunnen doen wankelen. De Zwitser vertelde op de persconferentie dat zijn team ondanks de tegenvallende resultaten in de Bundesliga toch uitkijkt naar het duel tegen blauw-zwart. "De Champions League is een beloning voor ons werk van het voorbije seizoen. Onze lastige situatie in de competitie kunnen we natuurlijk niet vergeten. Toch hopen we dat de komende match bijkomende motivatie en energie zal geven."

clock 19:50 vooraf, 19 uur 50. Club Brugge start woensdag tegen Leverkusen aan nieuwe CL-campagne: "Moeten nog beter verdedigen". Club Brugge start woensdag tegen Leverkusen aan nieuwe CL-campagne: "Moeten nog beter verdedigen"

clock 17:02 Clinton Mata is niet fit en ontbreekt. vooraf, 17 uur 02. Clinton Mata is niet fit en ontbreekt.

clock 16:33 vooraf, 16 uur 33. Er is nog plaats in het stadion. Het is ietwat opmerkelijk: Jan Breydel is niet uitverkocht voor het eerste CL-duel tegen Bayer Leverkusen. "We zitten aan 22.000 tickets", vertelt woordvoerder Kirsten Willem. "Er kunnen dus nog mensen bij." Hoe komt het dat de publieke belangstelling (een beetje) tegenvalt? "Enerzijds door de late loting. Dat was pas een dikke week geleden dus mensen moesten snel beslissen. En er is anderzijds ook een verschil tussen Leverkusen en een match tegen Messi en Mbappé zoals vorig jaar." "Maar goed, met Porto en Atletico Madrid komen er nog twee grote namen, dus we verwachten nog wel wat extra mensen." . Er is nog plaats in het stadion Het is ietwat opmerkelijk: Jan Breydel is niet uitverkocht voor het eerste CL-duel tegen Bayer Leverkusen. "We zitten aan 22.000 tickets", vertelt woordvoerder Kirsten Willem. "Er kunnen dus nog mensen bij."

Hoe komt het dat de publieke belangstelling (een beetje) tegenvalt? "Enerzijds door de late loting. Dat was pas een dikke week geleden dus mensen moesten snel beslissen. En er is anderzijds ook een verschil tussen Leverkusen en een match tegen Messi en Mbappé zoals vorig jaar."

"Maar goed, met Porto en Atletico Madrid komen er nog twee grote namen, dus we verwachten nog wel wat extra mensen."

clock Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Abakar Sylla, Andreas Skov Olsen, Casper Nielsen, Hans Vanaken, Denis Odoi, Bjorn Meijer, Ferrán Jutglà, Roman Jaremtsjoek Opstelling Club Brugge Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Abakar Sylla, Andreas Skov Olsen, Casper Nielsen, Hans Vanaken, Denis Odoi, Bjorn Meijer, Ferrán Jutglà, Roman Jaremtsjoek

clock Opstelling Bayer 04 Leverkusen. Lukáš Hrádecký, Jonathan Tah, Edmond Tapsoba, Piero Hincapié, Jeremie Frimpong, Exequiel Palacios, Sardar Azmoun, Robert Andrich, Moussa Diaby, Patrik Schick, Callum Hudson-Odoi Opstelling Bayer 04 Leverkusen Lukáš Hrádecký, Jonathan Tah, Edmond Tapsoba, Piero Hincapié, Jeremie Frimpong, Exequiel Palacios, Sardar Azmoun, Robert Andrich, Moussa Diaby, Patrik Schick, Callum Hudson-Odoi