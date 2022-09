LIVE: Atletico (met Witsel en Carrasco) gaat op zoek naar zege tegen Porto

Het is een potige wedstrijd met weinig echte kansen momenteel. Saul wordt twee keer in twee minuten bestraft voor een fout. Scheidsrechter Marciniak houdt de kaarten voorlopig op zak.

Atletico is de ploeg met de meeste aanvallende intenties in de eerste tien minuten. Joao Felix gaat op wandel maar wordt nog neergehaald door een Porto-speler. De Madrilenen krijgen een veelbelovende vrije trap.

De wedstrijd is begonnen. Wat voor soort wedstrijd krijgen we vanavond?

clock 20:09

vooraf, 20 uur 09. Vorig seizoen. Ook vorig seizoen werden beide ploegen in dezelfde Champions Leauge-groep geloot. Atletico kwam toen in eigen huis niet verder dan een 0-0 gelijkspel. In Porto ging het wel winnen met 1-3, ondanks een rode kaart van Yannick Carrasco. De Madrilenen kwalificeerden zich uiteindelijk als tweede in de groep, na Liverpool. Porto moest vrede nemen met een derde plaats en overwinterde in de Europa League. .