Napoli ontmaskert hulpeloos Ajax met historische thuisnederlaag

Onder Alfred Schreuder zoekt Ajax nog naar zijn beste gedaante, maar in de Champions League is er steeds weer Mohammed Kudus. Voor de 3e speeldag op een rij zette hij zijn naam op het scorebord.

Napoli liet zich echter niet van de wijs brengen. Meer nog, het dicteerde na de snelle 1-0 en speelde Ajax – bij momenten echt gatenkaas – helemaal zoek.

De Nederlandse defensie viel door de mand bij het hoge tempo, na een ontluisterende eerste helft stond het al 1-3. Napoli was gewoon veel scherper en was genadeloos voor de kooi.

Een blamage hing in de lucht, het werd een regelrechte afranseling.

De gatenkaas werd gesmaakt door de bezoekers: Giacomo Raspadori duwde het mes kort na de pauze nog wat dieper in de wonde.

Met de 1-5 en de 1-6 werd de vernedering compleet.

6 tegengoals op een Europese avond in Amsterdam: voor Ajax is de afstraffing een primeur die het hart in elk kamertje doet bloeden.