LIVE: Kudus is een garantie op CL-goals, maar Napoli gaat erop en erover

Dušan Tadic (Ajax) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Mathías Olivera (Napoli). eerste helft, minuut 37.

Steven Bergwijn (Ajax) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Giovanni Di Lorenzo (Napoli). eerste helft, minuut 35.

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Piotr Zielinski (Napoli), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 33.