Het Ajax van Alfred Schreuder toonde zich een maatje te sterk voor de Belgische kwelduivel

Er cirkelden voor het seizoen heel wat vraagtekens rond Ajax.

De Nederlandse landskampioen zag met onder anderen Haller en Antony heel wat sterkhouders vertrekken. En ook in de dug-out was er een wissel van de wacht. Analisten vreesden voor een overgangsjaar.

Maar Alfred Schreuder deed in Nederland gewoon voort met wat hij in Brugge had laten zien: winnen. De Nederlandse grootmacht begon aan de competitie met 15 op 15, en overtuigde vanavond ook meteen in de Champions League.

Tegen de Rangers, de kwelduivel van Union, verzekerde het zich nog voor de rust van de overwinning. Een buffelstoot van Edson Alvarez na 17 minuten was de voorbode van een gemakkelijke avond voor onze noorderburen.