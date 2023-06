LIVE (21u): Geen basisplaats voor Lukaku in finale, uiteraard wel De Bruyne bij City

clock 19:37 vooraf, 19 uur 37. Geen Walker bij City, Inzaghi kiest voor Dzeko. Opstelling Manchester City: Ederson, Akanji, Stones, Dias, Ake, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland Opstelling Inter : Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Dzeko, Lautaro . Geen Walker bij City, Inzaghi kiest voor Dzeko Opstelling Manchester City: Ederson, Akanji, Stones, Dias, Ake, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland

Opstelling Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Dzeko, Lautaro

clock 19:29 vooraf, 19 uur 29. Nieuw "Mirakel van Istanboel"? Het Atatürk Olympisch stadion is vanavond voor de tweede keer het decor van een Champions League-finale. In 2005 speelden AC Milan en Liverpool er een finale voor de eeuwigheid. Milan kwam 3-0 voor, maar na de rust kwamen de Reds weer helemaal tot leven. Het werd uiteindelijk 3-3 en in de penaltyreeks werd de Poolse doelman Jerzy Dudek de held van Liverpool. .

Milan kwam 3-0 voor, maar na de rust kwamen de Reds weer helemaal tot leven. Het werd uiteindelijk 3-3 en in de penaltyreeks werd de Poolse doelman Jerzy Dudek de held van Liverpool.

clock 19:25 vooraf, 19 uur 25. Ook in 2005 werd de CL-finale in het Atatürk-stadion gespeeld. Liverpool won toen na een fenomenale comeback.

clock 19:17 vooraf, 19 uur 17. Is Marciniak Inters geluksbrenger? Opvallend wist-je-datje voor aanvang van de finale. De wedstrijd wordt vanavond geleid door de Pool Szymon Marciniak, die eerder ook de WK-finale floot. De vorige keer dat beide wedstrijden in hetzelfde seizoen door dezelfde sheidsrechter in goede banen werd geleid, was in 2010. Toen zag Howard Webb Spanje winnen in Zuid-Afrika en won Inter de Champions League. Opvallend is ook dat Marciniak nog de terugwedstrijd van de halve finales tussen City en Real floot. Het werd toen 4-0 voor de Engelse landskampioen. Inter had Marcianiak twee keer als ref in de CL dit seizoen, twee keer speelde het toen gelijk. .

De vorige keer dat beide wedstrijden in hetzelfde seizoen door dezelfde sheidsrechter in goede banen werd geleid, was in 2010. Toen zag Howard Webb Spanje winnen in Zuid-Afrika en won Inter de Champions League.

Opvallend is ook dat Marciniak nog de terugwedstrijd van de halve finales tussen City en Real floot. Het werd toen 4-0 voor de Engelse landskampioen. Inter had Marcianiak twee keer als ref in de CL dit seizoen, twee keer speelde het toen gelijk.

clock 19:16 vooraf, 19 uur 16. Szymon Marciniak in actie op het WK.

clock 19:09 Voor Edin Dzeko wordt het vanavond toch een speciale wedstrijd. De ervaren Bosniër van Inter speelde in het verleden liefst 5 seizoen voor Man.City en maakte daarin meer dan 70 goals. Houdt hij straks Romelu Lukaku uit de basis van Inter? vooraf, 19 uur 09. Voor Edin Dzeko wordt het vanavond toch een speciale wedstrijd. De ervaren Bosniër van Inter speelde in het verleden liefst 5 seizoen voor Man.City en maakte daarin meer dan 70 goals. Houdt hij straks Romelu Lukaku uit de basis van Inter?

clock 19:07 vooraf, 19 uur 07. Guardiola wil tweede Treble. Als Man.City straks de finale wint in Istanboel, dan heeft het dit seizoen een perfect parcours afgelegd in de competities die er echt toe doen. In eigen land was het al succesvol in de Premier League en de FA Cup, volgt straks de grootste triomf? Pep Guardiola weet wat het is om de treble te pakken. Hij deed het in 2009 al eens met FC Barcelona. Tegenstander Inter deed het een jaar later onder leiding van José Mourinho. .

Pep Guardiola weet wat het is om de treble te pakken. Hij deed het in 2009 al eens met FC Barcelona. Tegenstander Inter deed het een jaar later onder leiding van José Mourinho.

clock 19:03 vooraf, 19 uur 03. Champions League Zorgt Manchester City vanavond voor de 10e treble? Ontdek de 9 voorgangers

clock 18:56 Kijk eens wie daar is... Ook internetfenomeen Salt Bae is opnieuw aanwezig bij de finale. Tijdens het WK kaapte de Turk nog de viering van de Argentijnse spelers. Waarschuwt iemand de beveiliging? vooraf, 18 uur 56. Kijk eens wie daar is... Ook internetfenomeen Salt Bae is opnieuw aanwezig bij de finale. Tijdens het WK kaapte de Turk nog de viering van de Argentijnse spelers. Waarschuwt iemand de beveiliging?

clock 18:51 Opvallend beeld: vanuit het Ataturk-stadion is een grote rookpluim te zien. Aanleiding is een stevige brand in een nabijgelegen gebouw. vooraf, 18 uur 51. Opvallend beeld: vanuit het Ataturk-stadion is een grote rookpluim te zien. Aanleiding is een stevige brand in een nabijgelegen gebouw.

clock 17:41 vooraf, 17 uur 41. Fans geraken moeilijk tot in stadion. Herinnert u zich de hallucinante taferelen voor Real - Liverpool vorig jaar? Duizenden fans geraakten toen het stadion niet tijdig binnen door een rampzalige organisatie. Ook dit jaar wacht veel supporters een lastige klus om in het Olympisch Stadion te geraken. Door de enorme verkeersdrukte moeten fans kilometers te voet afleggen tussen de wagens, anderen zijn al ruim 3 uur onderweg. .

clock 16:53 De eerste fans stromen toe in het stadion. vooraf, 16 uur 53. De eerste fans stromen toe in het stadion.

clock 16:40 vooraf, 16 uur 40. Ook Remco Evenepoel zit straks voor zijn televisie: "Ik ga een uurtje later slapen". Ook Remco Evenepoel zit straks voor zijn televisie: "Ik ga een uurtje later slapen"