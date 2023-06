LIVE (21u): City-eigenaar na bijna 13 (!) jaar nog eens aanwezig, Evenepoel: "Uurtje later bed in"

clock 16:53 De eerste fans stromen toe in het stadion. vooraf, 16 uur 53. De eerste fans stromen toe in het stadion.

clock 16:33 vooraf, 16 uur 33. In een interview blikte ook Remco Evenepoel, ex-speler van Anderlecht, vooruit naar de clash tussen City en Inter. "Als je naar de halve finales kijkt, is het duidelijk dat Inter zal winnen vanavond", lacht de wereldkampioen. "Neen, ik denk dat Manchester City het wel haalt. De ploeg heeft enorm veel motivatie om de treble te pakken. Maar je mag niet vergeten dat ook Inter een iconisch team is. Het wordt sowieso een speciale wedstrijd." "Daarvoor ga ik een uurtje later in mijn bed duiken. Als je naar hun carrières kijkt, verdienen Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku de prijs allebei. Ze zijn ook allebei erg belangrijk voor het nationale elftal. Al moet ik wel toegeven dat City het betere team is." . In een interview blikte ook Remco Evenepoel, ex-speler van Anderlecht, vooruit naar de clash tussen City en Inter.

clock 15:40 vooraf, 15 uur 40. Sjeik Mansour voor het eerst in 13 jaar nog eens aanwezig. 't Is duidelijk dat Manchester City zich opmaakt voor een historisch moment. Eigenaar sjeik Mansour zal voor het eerst in bijna 13 jaar nog eens een wedstrijd live meemaken vanuit de tribune. De laatste partij die de discrete miljardair bijwoonde, was een thuisduel tegen Liverpool in 2010. City won toen met 3-0. Brengt Mansour straks weer geluk? . Sjeik Mansour voor het eerst in 13 jaar nog eens aanwezig 't Is duidelijk dat Manchester City zich opmaakt voor een historisch moment. Eigenaar sjeik Mansour zal voor het eerst in bijna 13 jaar nog eens een wedstrijd live meemaken vanuit de tribune. De laatste partij die de discrete miljardair bijwoonde, was een thuisduel tegen Liverpool in 2010. City won toen met 3-0. Brengt Mansour straks weer geluk?

clock 20:59 vooraf, 20 uur 59. Inter-voorzitter belooft vette bonus. De voorzitter van Inter, Steven Zhang, heeft volgens Italiaanse krant Gazzetta dello Sport een financieel extraatje beloofd aan zijn spelers. Bovenop de 5 miljoen euro winstbonus, zouden de spelers nog eens 5 miljoen onder mekaar mogen verdelen als ze Manchester City kloppen. Aan motivatie zal dus geen gebrek zijn. . Inter-voorzitter belooft vette bonus De voorzitter van Inter, Steven Zhang, heeft volgens Italiaanse krant Gazzetta dello Sport een financieel extraatje beloofd aan zijn spelers. Bovenop de 5 miljoen euro winstbonus, zouden de spelers nog eens 5 miljoen onder mekaar mogen verdelen als ze Manchester City kloppen. Aan motivatie zal dus geen gebrek zijn.

clock 19:13 vooraf, 19 uur 13. De Bruyne lacht op persconferentie. Kevin De Bruyne is in opperbeste stemming een dag voor de Champions League-finale. De Rode Duivel kreeg een vraag over zijn band met spits Erling Haaland waar hij smakelijk mee kon lachen. "Was het liefde op het eerste gezicht?", vroeg een journalist zich af. "Nee, nee", gniffelt De Bruyne. "Ik ben gelukkig met mijn vrouw." . De Bruyne lacht op persconferentie Kevin De Bruyne is in opperbeste stemming een dag voor de Champions League-finale. De Rode Duivel kreeg een vraag over zijn band met spits Erling Haaland waar hij smakelijk mee kon lachen.

clock 19:09 vooraf, 19 uur 09. Als het ons zou lukken om de Champions League te winnen, zou dat enorm zijn voor de club en de fans. Het zou geweldig zijn. Kevin De Bruyne. Als het ons zou lukken om de Champions League te winnen, zou dat enorm zijn voor de club en de fans. Het zou geweldig zijn. Kevin De Bruyne

clock 19:08 vooraf, 19 uur 08. Champions League Hét dilemma van de finale: start Lukaku bij Inter of krijgt Dzeko toch de voorkeur?

clock Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, Rúben Dias, Manuel Akanji, Bernardo Silva, John Stones, Rodri, Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Ilkay Gündogan Opstelling Manchester City Ederson, Kyle Walker, Rúben Dias, Manuel Akanji, Bernardo Silva, John Stones, Rodri, Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Ilkay Gündogan

clock Opstelling Internazionale. André Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Marcelo Brozovic, Federico Dimarco, Edin Džeko, Lautaro Martínez Opstelling Internazionale André Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Marcelo Brozovic, Federico Dimarco, Edin Džeko, Lautaro Martínez