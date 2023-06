Extra motivatie voor goalgetter Lukaku? Inter-voorzitter belooft winstpremie van 10 miljoen euro

clock 19:13

vooraf, 19 uur 13. De Bruyne lacht op persconferentie. Kevin De Bruyne is in opperbeste stemming een dag voor de Champions League-finale. De Rode Duivel kreeg een vraag over zijn band met spits Erling Haaland waar hij smakelijk mee kon lachen. "Was het liefde op het eerste gezicht?", vroeg een journalist zich af. "Nee, nee", gniffelt De Bruyne. "Ik ben gelukkig met mijn vrouw." .