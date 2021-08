Benfica (met Vertonghen) overleeft de CL-play-offs ondanks vroege rode kaart

Een ferme deceptie voor PSV. Het zag er nochtans goed uit voor de ploeg uit Eindhoven. Na een half uur werden ze in het zadel geholpen door Benfica-verdediger Lucas Verissimo, die te driest een kopduel invloog en daarvoor beloond werd met een rood karton.

Benfica - met Jan Vertonghen tussen de lijnen na de rust - trok meteen een muur op en verdedigde zijn 2-1-voorsprong uit de heenmatch met het mes tussen de tanden. Voor de heenwedstrijd was Vertonghen nog met een spierblessure buiten strijd.

De dood of de gladiolen: werd het de Europa League-groepsfase of de Champions League voor onze Rode Duivel. In een bloedstollend slot met ontelbare aanvalsgolven van de Nederlanders weigerde de Portugese muur te breken.

Bij PSV mocht Yorbe Vertessen dan nog twintig minuten voor tijd komen opdraven. Met nog een handjevol minuten op de klok kreeg de Belgische spits nog twee vrije trappen, maar ook hij slaagde er niet in om verlengingen uit de brand te slepen.



De manschappen van Vertonghen hielden stand en kropen uit de loopgraven met een Champions League-ticket op zak. In het kolkende Philips Stadion bleef een krater van ongeloof achter.