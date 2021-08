Monaco heeft nog huiswerk tegen Sjachtar, Sheriff Tiraspol ruikt stunt

Sjachtar Donetsk wil de miljoenen van de Champions League niet laten liggen en beschikt net als tegen Racing Genk over de beste papieren na de eerste ontmoeting met zijn volgende en meteen ook laatste horde.



Monaco, met Matazo op de bank en Diatta als invaller, verloor in het Stade Louis II met 0-1 na een prinsheerlijke solo van Pedrinho.



Volgende week moet Monaco, dat een pak kansen lieten liggen, dus een scheve situatie rechtzetten, voor Dinamo Zagreb wordt dat een vrijwel onmogelijke opdracht.



Het nietige Sheriff Tiraspol uit Moldavië won het eerste duel met de Kroaten met 3-0 en lijkt zowaar een certitude voor de poulefase. Ex-KVM-speler Dimitris Kolovos was een van de schutters met dienst.

Red Bull Salzburg, tot slot, dwong in de slotfase dan weer de beste uitgangspositie af tegen Brøndby: 2-1.