LIVE: Opdracht nog wat moeilijker voor Real na klasseflits van Mbappé

PSG staat weer een stapje dichter bij de kwartfinales van de Champions League. Na een felle start van Real namen de bezoekers het over en kort voor de rust vertaalde Mbappé het overwicht met een knappe goal.

eerste helft, minuut 47. Rust. PSG staat weer een stapje dichter bij de kwartfinales van de Champions League. Na een felle start van Real namen de bezoekers het over en kort voor de rust vertaalde Mbappé het overwicht met een knappe goal. .

Real krijgt nog 2 minuten om in de eerste helft de schade te beperken. De thuisploeg moet nog 2 keer scoren én mag geen enkel tegendoelpunt slikken om nog door te stoten naar de kwartfinales.

eerste helft, minuut 45. 2 minuten extra. Real krijgt nog 2 minuten om in de eerste helft de schade te beperken. De thuisploeg moet nog 2 keer scoren én mag geen enkel tegendoelpunt slikken om nog door te stoten naar de kwartfinales. .

Nacho haalt Hakimi onderuit en loopt tegen een gele kaart aan. Ook de mopperende Vinicius krijgt een geel karton. De frustratie neemt even de bovenhand bij Real.

eerste helft, minuut 43. Geel voor Nacho en Vinicius. Nacho haalt Hakimi onderuit en loopt tegen een gele kaart aan. Ook de mopperende Vinicius krijgt een geel karton. De frustratie neemt even de bovenhand bij Real. .

Mbappé doet het opnieuw voor PSG! Met een geweldige actie legt hij Real het zwijgen op. Na balverlies van Carvajal stuurt Neymar het Franse goudhaantje weg. Met enkel Alaba nog voor zich mikt Mbappé de bal geweldig in de kortste hoek. Courtois heeft geen verhaal, de opdracht wordt nog wat moeilijker voor Real.

eerste helft, minuut 39. Mbappé brengt PSG op voorsprong. Mbappé doet het opnieuw voor PSG! Met een geweldige actie legt hij Real het zwijgen op. Na balverlies van Carvajal stuurt Neymar het Franse goudhaantje weg. Met enkel Alaba nog voor zich mikt Mbappé de bal geweldig in de kortste hoek. Courtois heeft geen verhaal, de opdracht wordt nog wat moeilijker voor Real. .

Daar is Benzema opnieuw. Hij krijgt toch weer veel ruimte op een prima voorzet van Kroos, maar zijn kopbal gaat uiteindelijk wel een eindje naast. Voorlopig is de Franse spits de enige die bij Real echt voor dreiging kan zorgen.

eerste helft, minuut 37. Benzema kopt naast. Daar is Benzema opnieuw. Hij krijgt toch weer veel ruimte op een prima voorzet van Kroos, maar zijn kopbal gaat uiteindelijk wel een eindje naast. Voorlopig is de Franse spits de enige die bij Real echt voor dreiging kan zorgen. .

Meteen de reactie van Real na de afgekeurde treffer van Mbappé. Benzema kan van dichtbij koppen, maar besluit recht in de grijparmen van Donnarumma. Die lijkt niet bepaald onder de indruk.

eerste helft, minuut 35. Donnarumma niet onder de indruk. Meteen de reactie van Real na de afgekeurde treffer van Mbappé. Benzema kan van dichtbij koppen, maar besluit recht in de grijparmen van Donnarumma. Die lijkt niet bepaald onder de indruk. .

Mbappé vindt het kleinste gaatje op aangeven van Mendes, maar het gejuich van de Fransman verstomt snel. Mendes was vanuit buitenspelpositie vertrokken op links en dus gaat het feest voor PSG niet door.

Afgekeurde goal. Mbappé vindt het kleinste gaatje op aangeven van Mendes, maar het gejuich van de Fransman verstomt snel. Mendes was vanuit buitenspelpositie vertrokken op links en dus gaat het feest voor PSG niet door. . eerste helft, minuut 34.

Gefluit vanaf de tribunes. De thuissupporters vinden het getik van PSG maar niks. De bezoekers zijn nu al een hele tijd duidelijk baas in Santiago Bernadéu.

eerste helft, minuut 32. PSG is baas. Gefluit vanaf de tribunes. De thuissupporters vinden het getik van PSG maar niks. De bezoekers zijn nu al een hele tijd duidelijk baas in Santiago Bernadéu. .

Messi ontbindt eindelijk nog eens zijn duivels met een prima één-twee met Neymar. Vanuit een bijzonder scherpe hoek lift hij de bal over de goed uitgekomen Courtois, maar voor doel staat er geen ploegmaat om de aanval af te ronden. Nacho keilt de bal weg.

eerste helft, minuut 31. Messi tovert even. Messi ontbindt eindelijk nog eens zijn duivels met een prima één-twee met Neymar. Vanuit een bijzonder scherpe hoek lift hij de bal over de goed uitgekomen Courtois, maar voor doel staat er geen ploegmaat om de aanval af te ronden. Nacho keilt de bal weg. .

Mbappé kwam in het eerste halfuur het dichtst bij een treffer

Mbappé kwam in het eerste halfuur het dichtst bij een treffer. eerste helft, minuut 30.

28'

eerste helft, minuut 28. Hoog showgehalte bij PSG. Opvallend, bij PSG staan ze wel erg flegmatiek te verdedigen en ook in balbezit blijven de tierlantijntjes niet achterwege. Het is beetje spotten met Real, afwachten of de bezoekers daar straks geen prijs voor betalen. .